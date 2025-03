La vraie 5G enfin dispo pour les Français : voici toutes les différences

La 5G que nous connaissions jusqu’ici, c’était bien, mais ce n’était apparemment pas encore l’expérience ultime. Aujourd’hui, place à la vraie 5G, la 5G+ ! Plus rapide, plus réactive et plus fiable, elle débarque enfin pour les particuliers après une phase de test chez les entreprises. Free et Orange ont dégainé les premiers, et ce n’est que le début.

Depuis quelques années, la 5G s’est installée en France, tout en promettant des débits boostés et une meilleure expérience mobile. Mais en réalité, cette première version reposait encore sur des infrastructures 4G.

C’est là qu’intervient la 5G+, aussi appelée 5G Standalone (SA), une technologie entièrement indépendante. Elle est conçue pour exploiter pleinement les capacités du réseau. D’abord réservée aux entreprises, elle s’ouvre désormais au grand public. Free et Orange sont les premiers à lancer leurs offres, avec un accès gratuit pour leurs abonnés 5G éligibles.

Quelles différences entre la 5G et la 5G+ ?

Ça y est, la vraie 5G débarque enfin pour nous, les particuliers ! Après avoir été testée (et facturée cher) par les entreprises, la 5G+ déjà déployée chez Free le 18 septembre 2024, arrive aussi chez Orange et est disponible à partir de ce 6 mars pour le grand public. Mais alors, quelle est la différence avec la 5G et pourquoi cette version « plus » est-elle intéressante ?

Jusqu’à présent, la 5G que nous utilisions en France n’était pas totalement indépendante. Puisqu’elle reposait encore sur des infrastructures 4G. Cela permettait d’améliorer les débits, mais sans exploiter tout le potentiel de cette technologie.

Avec la 5G+, nous passons à une vraie 5G, c’est-à-dire, une infrastructure 100 % dédiée. Les débits sont encore plus rapides. Ils atteignent jusqu’à 1,5 Gbit/s en réception pour des téléchargements quasi instantanés.

Par ailleurs, la latence est drastiquement réduite. Cela offre une réactivité optimale, essentielle pour le cloud gaming, la télémédecine ou encore l’IoT. La gestion des connexions est aussi bien meilleure avec la capacité d’accueillir jusqu’à un million d’appareils par kilomètre carré. Cela évite ainsi la saturation dans les zones très fréquentées comme les gares ou les stades.

Mais assez parler de ces performances. Savez-vous que la 5G+ apporte aussi un niveau de sécurité renforcé avec un chiffrement plus robuste ? Cela réduit donc les risques de piratage. Qui plus est, elle se veut aussi plus respectueuse de l’environnement, car elle consomme moins d’énergie pour transmettre la même quantité de données.

La bonne nouvelle c’est que si vous êtes client chez Orange ou Free, et que vous avez déjà un forfait 5G avec un smartphone compatible, vous pouvez en profiter gratuitement.

Actuellement, seuls quelques modèles sont compatibles, notamment les Samsung Galaxy S24 et S25, les Xiaomi 13T, 14 et 15, ainsi que le Honor Magic7 Pro. La liste va s’allonger rapidement, avec environ 120 modèles attendus d’ici la fin 2025.

Orange a aussi lancé un forfait spécial 180 Go 5G+, avec des bonus comme 6 mois de Netflix Standard (avec pub) et 12 mois de ChatGPT Plus. Je pense que c’est un moyen sympa d’attirer de nouveaux clients et de pousser à l’adoption.

A free year of ChatGPT Plus on Orange France! We just launched this great offer for new young 5G+ customers, the first deal of this kind in the world with @OpenAI. Thanks to the teams on both sides for co-creating this offer that’s exciting for French consumers and that really… pic.twitter.com/vMYeJA5oFN — Steve Jarrett (@stevejarrett) March 6, 2025

Si aujourd’hui la 5G+ est encore limitée aux grandes villes, son extension est donc prévue dans les mois à venir. Je suis également sûr que SFR et Bouygues ne vont pas tarder à suivre.

Avez-vous testé la 5G+ ? Votre smartphone est-il déjà compatible ou attendez-vous encore une offre plus alléchante ? Si vous faites partie des premiers abonnés à en profiter, dites-nous si la différence est réellement perceptible !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.