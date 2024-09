Free déploie la 5G SA : c’est quoi, ce réseau mobile meilleur que la 5G ?

La 5G SA va permettre aux utilisateurs de Free de profiter d’un réseau avec un temps de latence réduit et des débits plus élevés qu’auparavant.

Le mercredi 18 septembre, Free a annoncé officiellement dans un communiqué de presse qu’elle ouvre désormais son réseau 5G SA au grand public. Cela fait de Free le premier opérateur en France à proposer la vraie 5G. Notons qu’en 2020, les autres opérateurs n’ont fait qu’utiliser les antennes 5G reliées à une infrastructure 4G.

La 5G SA, c’est quoi exactement ?

La 5G SA ou 5G Standalone Access est un réseau 5G à l’opposé du 5G NSA ou Non-Standalone Access qui est le type de réseau que l’on utilise probablement actuellement.

Ce nouveau réseau de Free utilise des infrastructures dédiées et libres. Plus précisément, un type de réseau qui ne se repose pas sur des éléments développés pour la 4G.

🗞️[COMMUNIQUE]@free annonce aujourd’hui être le 1er opérateur à proposer la #5G 3,5 GHz SA sur son réseau public à l’échelle nationale.



En rendant accessible au plus grand nombre dès aujourd’hui cette technologie radio de pointe, l'opérateur démontre une nouvelle fois sa… pic.twitter.com/Dhrb9yWaTL September 18, 2024

Plus précisément, la 5G SA est beaucoup plus performante, du fait qu’elle utilise son propre matériel. De plus, elle propose des débits accrus, une faible latence et un niveau de fiabilité supérieur.

Effectivement, ce type de réseau n’aura pas trop de différences aux yeux des utilisateurs particuliers, mais les professionnels s’en réjouissent. D’ailleurs, ils devront y trouver de nouvelles possibilités d’exploitation.

Tous les utilisateurs 5G de Free peuvent bénéficier de la 5G SA sans surcoût. Néanmoins, il faudra se trouver à une tour 3,5 GHz de Free. Pour l’activer, l’opérateur propose en ce moment de le faire manuellement à partir des options de l’espace client.

En effet, le but est d’éviter la saturation du nouveau réseau. En effet, il faudra encore l’activer globalement par défaut. Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de la 5G SA, il faudra avoir un terminal compatible. L’opérateur est en train de discuter avec plusieurs constructeurs qui seront chargés de l’activer manuellement.

«5G SA» : tout savoir sur ce nouveau réseau mis en place par Free dans toute la France https://t.co/ZhOa35Qfov — CNEWS (@CNEWS) September 18, 2024

Notons qu’aujourd’hui, le réseau est uniquement compatible avec les derniers modèles de smartphones de Samsung. On peut trouver sur le web la liste des terminaux compatibles VoNR.

Les utilisateurs du smartphone Apple quant à eux devront attendre une prochaine mise à jour du fichier opérateur pour pouvoir en profiter. Rappelons que c’est Free qui doit fournir ce fichier à Apple.

Free, le premier opérateur à proposer la VoNR

Outre la 5G SA, Free propose aussi en parallèle l’option Voice over New Radio, qui remplace le VoLTE en 4G. Plus précisément, les abonnés pourront passer des appels vocaux en 5G.

L’un des principaux avantages de cette solution est que les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité de la voix améliorée et une autonomie renforcée de la batterie du téléphone.

Free active la 5G SA à l’échelle nationale.



De quoi profiter de meilleurs débits avec la 5G 3,5 GHz.https://t.co/1YLzJnDRhk — alloforfait.fr (@alloforfait) September 18, 2024

En général, les autres opérateurs comme Orange, SFR ou encore Bouygues devront lancer sans plus tarder leurs réseaux 5G SA. Rappelons que leurs réseaux sont en ce moment réservés uniquement aux professionnels.

Comment trouvez-vous ce nouveau réseau 5G SA ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.