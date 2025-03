Cette startup française est la première au monde à lancer cette tech 5G !

La startup française Constellation Technologies & Operations (CTO) rêve grand avec la 5G. Son réseau, le premier Internet par satellite mmWave, est prêt à décoller en juin 2025.

Face à une demande croissante de connexions rapides, Constellation Technologies & Operations (CTO) propose son réseau 5G spatial. Ce projet diffuse Internet depuis l’espace grâce à une charge utile régénérative 5G mmWave. Le dispositif exploite des fréquences entre 24 et 100 GHz, intègre en outre des réseaux terrestres et spatiaux. Le module attend un lancement orbital en juin 2025 pour connecter la planète.

La startup française déploie une constellation de 1500 satellites en orbite très basse. Cette technologie offre un accès aux données à haut débit avec une latence faible. Un test terrestre simulé dans des conditions spatiales valide la fiabilité du système. « Cette technologie accélère la convergence entre connectivité terrestre et spatiale », affirme Charles Delfieux PDG de CTO.

La startup CTO contourne le problème de saturation du 5G

Les fréquences traditionnelles de la 5G saturent. En effet, les bandes Ka et Ku entre 26.5 et 40 GHz atteignent leurs limites de capacité. En outre, des acteurs comme SpaceX accentuent cette saturation avec leurs constellations de satellites. Pour sa part, CTO exploite le spectre 5G mmWave moins utilisé pour désengorger le réseau. Leur idée repose sur un réseau partagé. Les opérateurs télécoms y accèdent sans déployer leurs propres satellites. Cela réduit les coûts et accélère le déploiement.

Le système de CTO combine vitesse, faible latence et couverture mondiale. Grâce à ce réseau, les opérateurs couvrent les régions reculées sans installer des câbles partout. Les chantiers d’infrastructure coûteux dans des zones peu peuplées avec trois habitants au kilomètre carré ne sont plus nécessaires. Le payload de CTO diffuse un Internet rapide et fluide, même loin des centres urbains. Cela sera d’une grande aide pour des secteurs comme la médecine à distance ou les usines automatisées.

Le module Early Test de CTO rejoint une plateforme satellite pour un lancement prévu en juin 2025. Cet essai teste la 5G mmWave depuis l’espace pour connecter la planète. Charles Delfieux souligne que cela pose une base pour développer une infrastructure spatiale de nouvelle génération.

