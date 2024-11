L’Europe se prépare pour la 6G avec 16 nouveaux projets innovants

Lors de l’événement 5G-Techritory à Riga, le SNS JU a dévoilé les 16 projets bénéficiaires de sa troisième vague d’appels à propositions. Cet investissement de 128 millions d’euros vise à maintenir l’Europe à la pointe de la recherche en 6G.

L’Europe renforce sa position dans la recherche 6G

Lors de l’événement technologique 5G-Techritory à Riga, le Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) a révélé les 16 projets sélectionnés pour bénéficier de son troisième appel à propositions. Un financement de 128 millions d’euros sera alloué en 2024 pour ces initiatives. Je constate que l’enthousiasme suscité par cet appel dépasse de loin les attentes. Le SNS JU a reçu des demandes de subventions qui totalisent 863 millions d’euros, soit sept fois le montant disponible. Ces projets, choisis parmi 1 874 candidatures issues de 33 pays européens, couvrent un éventail impressionnant de thématiques liées à la 6G. Ils soutiendront 301 bénéficiaires de 25 pays dans le développement et la mise en œuvre de plateformes et services de nouvelle génération.

Selon Erzsébet Fitori, directrice exécutive du SNS JU, « les projets sélectionnés illustrent la diversité du développement 6G en Europe, de l’infrastructure aux applications en passant par la sécurité. » Cette démarche vise à maintenir l’Europe à la pointe de l’innovation technologique et d’assurer sa souveraineté numérique.

L’innovation au cœur des initiatives européennes

Parmi les projets sélectionnés, certains se démarquent par leur potentiel de transformation. Le projet FLECON-6G incarne l’idée d’un « réseau de réseaux intelligent » et propose une architecture 6G ouverte et sécurisée. UNITY-6G, quant à lui, vise une infrastructure éco-responsable et adaptable, centrée sur l’IA. Les innovations en matière de durabilité ne sont pas en reste avec AMBIENT-6G. Il développe des dispositifs capables de récolter de l’énergie ambiante pour une autonomie prolongée. Dans le domaine de la sécurité, le projet MARE prévoit de mettre en place un plan de protection multi-domaine. XTRUST-6G se consacre à l’élaboration d’une architecture de sécurité « zero-trust » renforcée par l’IA et résistante aux menaces quantiques.

L’Europe, avec ces investissements stratégiques, entend renforcer sa position dans la recherche 6G. Elle veut aussi établir des standards mondiaux qui influenceront les réseaux de communication de demain. Les retombées économiques et technologiques de ces projets promettent de faire de l’Europe un acteur clé dans le développement des infrastructures de nouvelle génération.

Les Lighthouses de la durabilité et de la microélectronique

Le SNS JU met en avant deux projets phares dits « Lighthouses » : SUSTAIN-6G et X-TREME 6G. SUSTAIN-6G a pour objectif de garantir que la 6G s’aligne sur les ambitions écologiques européennes et s’intègre à des aspects environnementaux, sociaux et économiques. Ce projet entend contribuer aux objectifs du Green Deal européen. Il veille à ce que la technologie reste dans les limites planétaires. X-TREME 6G, quant à lui, est dédié à l’innovation en microélectronique. Il vise à créer des chipsets de pointe qui serviront de fondement aux futures infrastructures 6G. Cette initiative soutiendra le développement d’une plateforme ouverte pour promouvoir la recherche et le développement de puces, essentielles à la compétitivité européenne sur la scène internationale.

Les projets 6G-MIRAI et 6G-ARROW montrent l’engagement de l’Europe envers la collaboration internationale, respectivement avec le Japon et la Corée du Sud. Je remarque que ces initiatives visent à développer des systèmes de communication robustes basés sur l’IA. Elles renforcent aussi l’interopérabilité entre les dispositifs pour une connectivité fluide entre divers environnements.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.