John Ternus : qui est le futur PDG d’Apple, successeur de Tim Cook ?

John Ternus s’impose comme le possible successeur de Tim Cook à la tête d’Apple. Entre héritage et renouveau, il incarne une transition mesurée vers une nouvelle vision.

Alors que Tim Cook approche de ses 65 ans, la question de sa succession se pose avec insistance au sein d’Apple. Après plus d’une décennie de direction, le dirigeant prépare peu à peu le terrain pour son départ. Son éventuel successeur semble déjà émerger, sous les traits de John Ternus, un ingénieur respecté devenu l’un des visages les plus en vue de Cupertino.

La relève se dessine chez Apple

Depuis plusieurs mois, les signaux se multiplient. John Ternus, actuel vice-président senior chargé de l’ingénierie matérielle, gagne en visibilité.

Il présente les nouveaux produits, représente la marque lors des grands événements et incarne, de plus en plus, le futur visage d’Apple.

Il a récemment présenté l’iPhone Air, dirigé le lancement de l’iPhone 17 et accueilli lui-même les premiers clients à l’Apple Store de Regent Street à Londres, un rôle autrefois réservé à Tim Cook.

À 50 ans, il se trouve au même âge que Tim Cook lorsqu’il a succédé à Steve Jobs en 2011.

La stabilité de la direction d’Apple a longtemps constitué l’une de ses forces. Sous Cook, le groupe a conservé une équipe exécutive soudée, limitant les départs majeurs malgré les années.

Mais ce cycle semble s’achever. Plusieurs cadres emblématiques, comme le directeur des opérations Jeff Williams ou la responsable environnement Lisa Jackson, envisagent la retraite. L’entreprise amorce ainsi une période de renouvellement de sa gouvernance, où la question du futur PDG devient centrale.

Apple is reportedly preparing for Tim Cook’s eventual retirement as he nears 65. Hardware chief John Ternus, 50, is seen as the leading successor, favored for his engineering background amid misses in mixed reality, generative AI, smart home, and autonomy. Marketing is boosting… pic.twitter.com/M1Xp34zmob October 6, 2025

Profil de John Ternus

Dans ce contexte, le profil de John Ternus séduit le conseil d’administration. Ingénieur de formation, il a rejoint Apple en 2001 et participé à la conception de produits phares tels que les MacBook, les iPhone et les AirPods.

Son expertise technique, sens du détail et capacité à diriger en font une figure de continuité crédible. Tim Cook lui-même lui confie progressivement des responsabilités stratégiques, notamment la supervision des produits les plus emblématiques.

Son ascension s’est accélérée après 2020. Tandis que d’autres figures historiques quittaient la scène, John Ternus s’imposait comme un pilier du développement matériel.

Il dirige les équipes responsables des puces Apple Silicon. Sous sa conduite, la transition des processeurs Intel vers les puces internes M-Series s’est déroulée sans heurts.

Son approche prudente et méthodique tranche avec celle de Steve Jobs, mais elle s’inscrit dans la continuité du style de Cook, davantage axé sur la gestion rigoureuse et la durabilité.

Pourquoi est-il le candidat favori ?

Les défis qu’affronte Apple rendent ce choix d’autant plus stratégique. L’entreprise domine encore le marché des smartphones et des ordinateurs haut de gamme, mais peine à s’imposer dans les technologies émergentes.

Ses projets dans la réalité mixte, l’IA générative ou les véhicules autonomes avancent lentement. Le profil d’un ingénieur orienté produit comme John Ternus semble répondre à ce besoin.

Son expérience lui permet de comprendre les contraintes techniques tout en guidant les décisions stratégiques. Ses proches le décrivent comme calme, précis et exigeant, attaché à la qualité des produits autant qu’à l’expérience utilisateur.

Sa capacité à collaborer avec les différentes divisions — design, logiciel, marketing — constitue un atout rare dans l’entreprise.

Si le scénario d’une succession immédiate de John Ternus reste n’est pas encore confirmé, la logique d’une transition progressive s’installe. Tim Cook pourrait, à l’image de Jeff Bezos ou Bill Gates, rester impliqué comme président du conseil d’administration.

