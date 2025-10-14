Vous trouvez un bug sur l’iPhone 17 ? Apple vous offre 2 millions $

Le bug bounty d’Apple devient le plus généreux du monde. Chéquier XXL jusqu’à 2 millions de dollars pour quiconque découvre une faille “zéro-clic” sur ses appareils.

Pour ceux qui ne le savent pas, une vulnérabilité zéro-clic, c’est le genre capable d’exécuter du code à distance sans aucune action de la victime. Autrement dit, elles ne nécessitent ni clic, ni lien, ni action. Une simple réception de message ou de fichier peut suffire à infecter un appareil.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Dans ce cas, même l’utilisateur le plus prudent n’a aucune chance de s’en protéger. Ces failles sont les plus redoutées du monde numérique. Ce n’est donc pas pour rien si Apple veut attirer les meilleurs experts en cybersécurité du globe. Quitte à faire exploser les compteurs.

Une faille zéro-clic, le genre de chose qui rend riche si on le détecte

Ces vulnérabilités sont rares, mais leurs conséquences sont extrêmes. On parle d’attaques qui peuvent viser des responsables gouvernementaux, des journalistes ou des cadres d’entreprise. Certaines ont déjà été utilisées dans des opérations d’espionnage numérique soutenues par des États. En doublant la prime, Apple espère que les hackers “éthiques” mettront leur talent au service de la défense, plutôt que du marché noir.

Les failles “zéro-clic” peuvent par exemple exploiter un simple MMS. Le téléphone reçoit le message, et l’attaque se déclenche sans que l’utilisateur ne l’ouvre. De quoi faire trembler même les experts en sécurité les plus aguerris. Cette chasse au bug s’annonce donc féroce, car dénicher une telle faille relève presque du miracle.

Apple a aussi prévu des bonus pour les chercheurs qui découvrent des failles dans ses logiciels bêta ou qui contournent le mode de verrouillage. Résultat : les primes peuvent grimper jusqu’à plus de 5 millions de dollars. Oui, cinq millions pour un bug, c’est aussi vrai que vertigineux.

Des millions aussi pour les failles plus “classiques”

Même si toutes les failles ne valent pas deux millions, certaines restent très lucratives. Une vulnérabilité exploitant une attaque à distance “en un clic” peut rapporter jusqu’à un million. Les découvertes touchant les accès iCloud, les failles WebKit ou les attaques sans fil sont aussi très bien récompensées.

Le programme ne se limite plus à iOS : macOS, watchOS et iPadOS sont également concernés. Apple étend la chasse à tout son écosystème. L’entreprise veut créer un véritable mur de cybersécurité, brique après brique, prime après prime.

Cette nouvelle structure de récompense change la donne pour les chercheurs indépendants. Au lieu de se tourner vers des groupes privés ou des États, ils peuvent désormais collaborer directement avec Cupertino tout en empochant une somme record. Pour Apple, c’est une stratégie simple : mieux vaut payer un chercheur que réparer un scandale.

Derrière ces chiffres, une réalité demeure : traquer une faille “zéro-clic”, c’est un peu comme chercher une aiguille dans un océan de lignes de code. Peu y parviennent, mais ceux qui réussissent deviennent des légendes de la cybersécurité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.