Nano-Banana : le Photoshop IA débarque sur Google Recherche

Ça, c’est le genre de nouveauté qu’on attendait avec impatience. Plus besoin de passer par Gemini pour jouer avec Nano-Banana, puisque l’IA arrive sur Google Recherche.

Depuis son lancement, Nano-Banana fait parler de lui. L’IA a déjà bluffé des milliers d’utilisateurs par sa facilité d’usage et ses résultats ultra créatifs. En un mois à peine, elle s’est imposée comme une véritable star de la retouche visuelle automatisée.

Mais il semble que Google ne veuille pas s’arrêter là. Puisque la firme de Mountain-View vient d’intégrer Nano-Banana dans plusieurs plateformes, dont Google Recherche, NotebookLM et bientôt Photos.

Nano Banana dans Google Recherche : plus facile, très prometteur

Avec Nano-Banana dans Google recherche, la création et la retouche d’images deviennent encore plus accessibles. L’outil garde les mêmes fonctions que celles qu’on connaissait déjà sur Gemini. Mais cette fois, tout se fait directement dans l’app Google.

Comment ça marche ? Un nouveau mode « Créer » fait son apparition, reconnaissable à sa petite banane jaune. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre une photo via Google Lens ou sélectionner une image existante, puis demander à l’IA de générer une version stylisée.

Dans un communiqué, Google explique que « vous pouvez modifier vos photos en choisissant parmi différents styles visuels, de l’anime à l’aquarelle. »

L’intégration dans Search apporte donc un gain notable pour ceux qui utilisent régulièrement Google Lens. Et ceux qui ont déjà utilisé Nano-Banana savent à quel point l’IA est simple d’usage.

NotebookLM se met aussi à la banane

Google Recherche n’est pas le seul outil à recevoir Nano-Banana. En effet, NotebookLM, le bloc-notes intelligent de Google, bénéficie également d’une intégration poussée.

Sur NotebookLM, Nano-Banana transforme les Video Overviews, ces résumés vidéo automatiques générés à partir de documents.

L’outil permet d’y intégrer des illustrations IA cohérentes avec le contenu du texte. En plus, six styles visuels sont proposés, dont aquarelle, rétro, anime, papercraft, heritage, et modern.

Google a également ajouté une option appelée « Brief ». Celle-ci permet de créer des micro-vidéos synthétiques, parfaites pour un résumé rapide ou une présentation condensée.

Nano-Banana va bientôt rejoindre Google Photos. L’entreprise reste discrète sur les détails. Mais on sait déjà que l’outil permettra de retoucher les images stockées directement dans la galerie.

Il est probable que les utilisateurs pourront appliquer les mêmes styles et modifications proposés sur Search et NotebookLM. Google a simplement annoncé que « l’intégration arrivera dans les semaines à venir », sans donner de date précise.

