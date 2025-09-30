Google Nano Banana : comment utiliser l’IA de retouche photo via Photoshop ?

D’abord Imagen, puis Veo et maintenant Image Flash Gemini 2.5, alias Nano Banana, fait son entrée dans Photoshop.

Le 26 août 2025, Adobe a annoncé l’intégration de Gemini 2.5 dans Adobe Firefly et Express. Nano Banana est désormais disponible dans la version bêta de Photoshop, directement via l’outil de remplissage génératif. Voici le mode d’emploi.

Activer Nano Banana dans Photoshop bêta

Pour commencer, accéder à la version bêta de Photoshop. En effet, Nano Banana n’est pour l’instant disponible que dans cet environnement expérimental.

Les abonnés Creative Cloud peuvent activer la bêta via l’application de bureau. Une fois installée, elle donne accès à l’outil de remplissage génératif, enrichi désormais par les modèles externes.

À l’ouverture d’un projet, vérifier que le panneau lié à l’IA générative est bien présent. Dans ce panneau, Photoshop propose à présent plusieurs moteurs d’IA, dont Firefly, Flux.1 Kontext Pro et Nano Banana.

Sélectionner ensuite Nano Banana comme moteur IA. À partir de ce moment, toutes les requêtes textuelles envoyées à l’outil de remplissage génératif seront traitées par ce modèle.

Cette sélection ne ferme pas la porte aux autres modèles. L’utilisateur peut basculer à tout moment vers Flux ou Firefly pour comparer ou combiner les forces de chaque IA.

Utiliser le remplissage génératif

L’étape suivante consiste à définir une zone de travail dans l’image. Photoshop conserve ses outils traditionnels de sélection : rectangle, lasso ou baguette magique.

Une fois la zone choisie, rédigez une invite textuelle précisant le rendu attendu. Plusieurs variantes apparaissent alors dans le panneau latéral. Choisissez ce qui vous plaît ou demandez d’autres jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant.

L’éditeur de contenu bénéficie de la puissance de Photoshop pour aller plus loin : calques, masques, filtres et outils de retouche permettent d’affiner les créations de Nano Banana. Ainsi, même si l’IA commet des approximations, vous pouvez les corriger sans quitter son projet.

Conditions d’accès et crédits de génération

L’usage de Nano Banana sur Photoshop s’accompagne de limites. Les abonnés standard de Creative Cloud disposent d’un quota restreint de crédits pour générer des images.

Les abonnés pro bénéficient de volumes quotidiens plus élevés, jusqu’à 500 crédits par jour. Adobe précise que ces conditions évolueront, certaines fonctionnalités bêta devant rejoindre la version classique de Photoshop dans les prochains mois.

Il convient aussi de garder à l’esprit la question des droits d’exploitation. Adobe insiste sur le fait que Firefly reste le modèle recommandé pour des usages commerciaux. En effet, cette IA s’appuie sur des ensembles de données sécurisés. Les images générées par Nano Banana peuvent être utilisées dans un cadre personnel ou expérimental, mais leur statut légal est encore incertain.

