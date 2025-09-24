Google Gemini a dépassé ChatGPT, mais c’est à cause d’une banane

Une simple banane a suffi à bouleverser le duel des géants de l’IA ; avec son nouveau modèle d’images, Google Gemini a réussi l’impensable, c’est de détrôner ChatGPT sur l’App Store.

Google Gemini n’avait jamais réussi à prendre le dessus sur ChatGPT depuis son lancement, mais tout a changé avec l’arrivée d’une banane. Il s’agit d’un modèle d’édition et de génération d’images qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et pendant plusieurs jours, Gemini a occupé la première place sur iPhone, tout en haut de ChatGPT.

Une victoire symbolique pour Google, rendue possible par une banane

Depuis plusieurs jours, l’application Google Gemini trône en tête du classement des applis gratuites sur l’App Store d’Apple. Et c’est une première pour Google, qui réussit enfin à doubler ChatGPT sur le terrain des téléchargements. Derrière ce succès, il y a nano-banana.

À l’origine, Google avait lancé ce nouveau modèle d’images sous le nom franchement austère de Gemini 2.5 Flash Image. Mais quelques jours plus tard, la firme a réalisé son erreur et a ressorti le nom interne des tests : nano-banana. Ensuite, le web s’est immédiatement emparé de la fameuse banane.

Dès son nouveau baptême, nano-banana est donc devenu viral. Les réseaux sociaux se sont remplis de créations improbables comme des photos réalistes, des transformations en super-héros, des retouches express d’anciennes images… Des milliers d’utilisateurs se sont donc précipités pour tester, ce qui a propulsé Google Gemini au sommet du classement iOS.

Côté Android, l’appli a atteint la deuxième place du Play Store, même si beaucoup de téléphones avaient déjà Gemini préinstallé. C’est donc bel et bien sur iPhone que Google a détrôné ChatGPT, pourtant quasiment intouchable depuis son lancement en 2022.

Un record pour Google Gemini

Le 17 septembre, Sébastien Missoffe, directeur général de Google France, s’est félicité sur LinkedIn de cette performance inédite. Jusqu’au 23 septembre, Gemini est resté numéro 1 avant que ChatGPT ne reprenne la couronne. Toutefois, j’avoue que Google n’a jamais été aussi proche de rivaliser avec son grand concurrent.

Nous savons qu’après l’échec du projet Google Bard, Gemini a longtemps été perçu comme une réponse forcée à ChatGPT. Mais avec nano-banana, la plateforme a trouvé son effet waouh et une vraie raison pour les utilisateurs de télécharger l’appli.

Cette histoire montre donc que dans la bataille des IA, ce n’est pas toujours l’outil le plus puissant qui gagne, mais celui qui parvient à séduire les internautes. En rebaptisant juste son modèle avec humour, Google a réussi à battre ChatGPT. Et vous ? qui aura votre préférence ? Le débat est ouvert en commentaire !

