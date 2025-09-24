« Je serai dans les films français pour l’éternité » : Christian Clavier ravi d’être une IA

Christian Clavier se dit enthousiaste à l’idée d’être remplacé par l’IA dans Un million. Cependant, ses propos sur le doublage irritent plus d’un.

Le 24 septembre 2025, le film français Un million arrive en salle. Cette comédie de Julien War réunit Christian Clavier et Rayane Bensetti autour d’une arnaque financière rocambolesque. Malheureusement, la promotion du film déclenche une polémique centrée sur l’utilisation inédite de l’IA pour substituer Clavier dans une scène clé.

La figure maternelle de Clavier réincarné par l’IA

Dans la bande-annonce, le personnage de Clavier affronte sa propre mère, sosie parfait de lui-même. Pas de maquillage sophistiqué ni de perruque habile.

Dans une interview accordée à PureBreak, Clavier révèle que cette incarnation maternelle repose entièrement sur l’IA. « Ce n’est pas du tout moi grimé, comme on pourrait le croire. C’est entièrement créé par la machine », explique-t-il.

Une comédienne d’un certain âge a servi de base physique. L’IA a ensuite généré un visage correspondant à Clavier, en s’appuyant sur ses mouvements enregistrés.

LE MILLION Bande Annonce (2025) Rayane Bensetti, Christian Clavier

L’acteur a guidé personnellement les déplacements, prenant en compte les axes de caméra pour assurer la cohérence visuelle. Sa voix a été synthétisée à partir de ses intonations, évitant tout recours à un doubleur.

Cette approche technique a coûté bien plus qu’une simple transformation physique. Pourtant, Clavier s’en félicite ouvertement, voyant dans l’IA une nouvelle manière d’élargir les possibilités du jeu d’acteur.

La controverse sur le doublage

Dans l’émission Vidéo Club de Konbini, Christian Clavier imagine un futur où l’IA permettrait aux acteurs de se « doubler entièrement » dans toutes les langues. Selon lui, cela ouvrirait les marchés étrangers, notamment américains, longtemps fermés aux films francophones à cause de synchronisations labiales imparfaites.

L’IA pourrait même éviter certains remakes aux États-Unis, en favorisant l’exploitation directe de nos films en salle. Mais cette vision optimiste heurte les professionnels du doublage, dont les emplois se trouvent directement menacés.

Clavier rappelle pourtant que chaque avancée technologique bouleverse certains métiers. « On ne reviendra pas à la télévision en noir et blanc après avoir connu la couleur. C’est désolant pour les doubleurs, mais ils devront se reconvertir », lâche-t-il sans ménagement.Les internautes lui reprochent un manque d’empathie, pointant son statut privilégié après quarante ans de carrière. Jean-Baptiste Maunier, célèbre pour Les Choristes et Nouveau Jour, a exprimé sa déception sur Instagram.

