Vous connaissez la blague du SDF et de l’IA ? Elle ne fait pas rire la police

Sur TikTok, une blague à base d’IA fait un carton. Le concept est de faire croire qu’un SDF s’est introduit chez soi grâce à des images générées par IA, mais, la farce ne fait pas rire la police.

Cheveux gris, barbe hirsute, pieds nus… le faux intrus qui a affolé des millions d’internautes n’a pourtant jamais existé. En quelques clics, une créatrice de contenu américaine a fabriqué son image de SDF avec une IA, provoquant un fou rire général ; avant d’attirer l’attention des forces de l’ordre.

Une nouvelle arme de faux canulars

Tout a commencé en Floride. Rae Spencer, créatrice de contenu à Sainte Augustine, envoie à son mari une photo étrange. Un homme aux cheveux gris, barbu, pieds nus, assis sur leur canapé. « Tu le connais ? Il dit qu’il te connaît », écrit-elle en riant. Sauf que l’homme n’existe pas.

Spencer venait de générer ces images de SDF avec une IA et de les partager sur TikTok. Cela a provoqué plus de 5 millions de likes et une avalanche de vidéos similaires sous le hashtag #homelessmanprank. Sur Snapchat, Instagram et TikTok, les internautes s’amusent désormais à faire croire qu’un inconnu s’est introduit chez eux.

Le problème, c’est que certaines personnes y croient vraiment. Et ce qui devait être une farce devient rapidement une alerte de cambriolage pour la police locale.

Ces « blagues » de SDF reposent donc sur des images d’IA très réalistes. En quelques secondes, les générateurs d’images IA comme Midjourney, DALL·E, ou Gemini peuvent créer des scènes d’intrusion domestique plus vraies que nature.

Mais, les autorités américaines et européennes alertent que cette tendance déshumanise les sans-abris et propage de fausses informations. À Salem (Massachusetts), la police dénonce une farce « stupide et potentiellement dangereuse ». Des agents ont même été envoyés pour de fausses intrusions.

Au Royaume-Uni et en Irlande, des services de police ont reçu des signalements similaires, avant de découvrir que les images provenaient d’outils d’IA. Certaines vidéos sont si crédibles que des parents affolés ont appelé les urgences. Par conséquent, des ressources policières ont été mobilisées inutilement.

Des adolescents SDF, des filtres IA et des poursuites

Les forces de l’ordre affirment que la plupart des participants sont des adolescents attirés par le buzz facile. Dans l’Ohio, deux mineurs ont d’ailleurs été inculpés pour diffusion de fausses informations.

À Round Rock, au Texas, la police traite encore ces affaires comme des occasions d’éducation. « Les farces, même innocentes, peuvent avoir des conséquences graves », explique le commandant Andy McKinney. « Un voisin peut paniquer, une mère peut appeler la police, et tout dérape ».

The Homeless Man AI Prank has been going viral across Tik Tok. People are telling their friends and family that they let a homeless man into their house 😂 $homeless



CA: BBDpwU8HRvK5fJgwUJF6NH4kEs8hUqEmDBE2x3qrpump pic.twitter.com/RNaP7u5ccO — noface (@nofacetradess) September 30, 2025

Derrière la blague de SDF, c’est donc une démonstration inquiétante de la puissance des IA génératives. Ces outils peuvent créer des visages, des lieux et des scènes photoréalistes, au point que même des proches s’y trompent.

Je me souviens que l’an dernier déjà, la chanteuse Katy Perry révélait que sa propre mère s’était laissé duper par une fausse photo d’elle au Met Gala. Et lors de la sortie de Sora 2, un employé d’OpenAI montrait à quel point une simple vidéo IA pouvait simuler un PDG en train de voler chez Target.

Par ailleurs, les plateformes tentent de réagir. TikTok, par exemple, a ajouté des étiquettes de contenu généré par IA sur les vidéos signalées. Mais certains effacent facilement les filigranes, et aucune loi ne régule encore clairement ces détournements.

Ce « canular du SDF IA » n’est qu’un symptôme d’un mal plus profond, dont notre confiance visuelle. En 2025, il devient de plus en plus difficile de distinguer le réel du généré.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.