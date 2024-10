Ideogram Canvas : créez et retouchez vos images IA via une seule plateforme !

La startup canadienne Ideogram bouscule le monde de l’IA avec son nouvel outil de création d’images, le Canvas. Fondée par d’anciens chercheurs de Google Brain, l’entreprise offre désormais une plateforme unique pour générer, retoucher et combiner des images IA.

Avec Canvas, Ideogram veut offrir un espace sans limites où chaque utilisateur peut créer des images IA de manière intuitive. Avec des outils comme Magic Fill et Extend, la société entend bien séduire les créateurs de tous horizons. Pour en savoir plus, parcourez cet article

Ideogram Canvas : un espace où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité

Avec le lancement d’Ideogram Canvas, la plateforme d’IA canadienne propose un espace de travail unique et interactif. Dans cette plateforme, il est possible de visualiser, d’étendre, de comparer et de réorganiser les images générées par IA.

Les utilisateurs peuvent ainsi étaler leurs images générées, comparer de nouvelles créations avec les anciennes. Il serait même possible de redimensionner ou fusionner plusieurs images en un unique et saisissant composite.

Ce Canvas est aussi une solution idéale pour ceux qui souhaitent enrichir leurs créations avec leurs propres visuels. En effet, la plateforme permet d’importer puis de personnaliser des images personnelles.

Grâce à ses options, j’estime que cet outil devance les géants comme Midjourney. Surtout que ces derniers peinent encore à intégrer du texte précis dans leurs images.

Quoi qu’il en soit, Ideogram Canvas n’est pas seul en scène. OpenAI, par exemple, a récemment introduit un concept similaire pour ChatGPT. Il est juste orienté vers l’organisation de documents texte et de code.

Visual Electric, une autre startup IA, a également tenté de développer un espace de travail inspiré. Ce qui distingue Ideogram, c’est sa spécialisation dans l’imagerie. Et aussi ses modèles d’IA propriétaires comme Ideogram 2.0, assurant ainsi une originalité et une qualité de génération inégalées.

Ideogram propose d’autres outils ?

En plus du Canvas, Ideogram introduit deux fonctionnalités clés : Magic Fill et Extend. Magic Fill permet de retoucher précisément des éléments d’image. Qu’il s’agisse de remplacer un objet, de corriger un détail, ou de retravailler les arrière-plans.

Vous pouvez focaliser votre attention sur une partie spécifique de l’image et générer un rendu haute résolution. Il suffit d’une simple commande textuelle. Extend, de son côté, répond aux besoins d’adaptation des images à différents formats.

Il permet d’étendre une image au-delà de ses bordures d’origine tout en conservant un style cohérent. Ce qui est idéal pour des contenus visuels adaptés aux différents formats d’écran.

Ensemble, Magic Fill et Extend offrent une flexibilité sans égale pour créer des visuels de qualité professionnelle. Ideogram mise ainsi sur l’efficacité et la qualité en intégrant ces outils complémentaires.

Par ailleurs, cela s’inscrit dans sa vision de proposer une plateforme IA innovante, qui facilite le processus créatif pour des secteurs divers.

La stratégie de la société pour prendre l’avantage ur ses concurrents…

Pour séduire les créateurs, amateurs comme professionnels, Ideogram propose une gamme d’abonnements adaptée aux besoins de chacun. Le plan gratuit permet de générer jusqu’à 40 images par jour avec un accès limité aux outils du Canvas.

Les plans payants, à partir de 7 $ par mois, donnent accès à des fonctionnalités avancées comme Magic Fill et Extend. Le plan Plus, à 16 $ par mois, ajoute des options de personnalisation et la génération privée.

Le plan Pro, à 48 $ par mois, offre jusqu’à 12 000 images par mois. Il met également à disposition des fonctionnalités supplémentaires comme l’intégration CSV pour la génération en masse.

Une API est aussi disponible pour les développeurs, permettant l’utilisation des outils Magic Fill et Extend dans leurs applications. Les tarifs vont de 0,01 $ pour décrire des images à 0,08 $ pour générer une image complète avec Ideogram 2.

Ideogram encourage sa communauté de créateurs à tester les nouvelles fonctionnalités. La société apporte ainsi des améliorations continues basées sur leurs retours.

Les bêta-testeurs et membres de l’Ideogram Creators Club jouent un rôle essentiel dans le développement de cette plateforme. Pourquoi ? Ils rendent chaque mise à jour plus en phase avec les besoins réels des utilisateurs.

Avec Ideogram Canvas, je suis convaincu qu’ils ont réussi à offrir un outil qui va révolutionner la création d’images assistée par IA. Et vous, qu’en pensez-vous ?

