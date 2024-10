OpenAI lance Canvas : l’interface ChatGPT idéale pour écrire ou coder !

OpenAI a dévoilé Canvas, une toute nouvelle interface pour ChatGPT. Il s’agit d’ un éditeur intelligent qui permet de modifier n’importe quelle partie ou l’ensemble d’un projet avec l’aide de l’IA.

Selon OpenAI dans un article de blog, Canvas apparaîtra sous l’option « ChatGPT 4o avec Canvas » dans le menu déroulant. Après sélection, une nouvelle fenêtre s’ouvre, permettant une collaboration directe avec ChatGPT sur un projet.

Qu’est-ce que Canvas d’OpenAI a de séduisant ?

ChatGPT Canvas combine plusieurs outils d’IA célèbres, comme Claude Artifacts d’Anthropic, Cursor AI et Google Docs, le tout avec l’empreinte d’OpenAI.

La société explique que l’interface de chatGPT est pratique pour diverses tâches. Mais elle atteint ses limites pour les projets complexes nécessitant des révisions. Selon eux, Canvas se révèle être la solution, offrant une interface adaptée à ce genre de travail.

Avec cet outil, contrairement à Claude Artifacts, vous pouvez éditer directement chaque élément dans le canevas. Il fonctionne comme un éditeur de texte ou de code complet, incluant des options de mise en forme (gras, italique, etc).

Un ensemble de commandes d’écriture sera accessible via un menu contextuel sur le côté. Il y aura une option pour modifier la longueur du texte, avec un curseur pour ajuster l’échelle. Une autre permettra d’adapter le niveau de lecture, allant du niveau avancé à celui de la maternelle.

OpenAI souligne que cette version est encore une bêta préliminaire. Des mises à jour rapides sont planifiées dans les mois à venir. Pour l’instant, Canvas est limité à l’écriture et au codage, des domaines où son efficacité est impressionnante.

Bien qu’aucun détail spécifique n’ait été fourni, il est probable que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées. Cela pourrait inclure l’intégration d’images DALL-E, des outils d’édition supplémentaires et la possibilité de charger plusieurs éléments Canvas dans une seule conversation.

Canvas est actuellement disponible pour les abonnés Plus et Team. Les utilisateurs de ChatGPT Enterprise et Education y auront accès au cours de cette semaine.

Au-delà de la simple rédaction dans le chat, une fois que le contenu apparaît dans le canevas, vous pouvez mettre en surbrillance des parties précises. Cela permet d’indiquer à ChatGPT les éléments sur lesquels vous souhaitez qu’il se concentre.

Tel un éditeur de texte ou un réviseur de code, il fournit aussi des retours et des suggestions en temps réel. Et ce, tout en prenant en compte le projet dans son ensemble.

« Vous pouvez mettre en surbrillance des sections spécifiques pour indiquer exactement sur quoi vous souhaitez que ChatGPT se concentre. Comme un éditeur de copie ou un réviseur de code, il fournit des commentaires et des suggestions en gardant à l’esprit l’ensemble du projet » affirme une porte-parole de la société.

OpenAI a aussi entraîné ChatGPT à détecter quand une invite nécessite un nouveau canvas au lieu d’une réponse classique. L’outil s’active donc automatiquement lorsqu’une situation où il peut vous aider est identifiée.

« Le modèle reconnaît quand créer un canevas, réaliser des ajustements spécifiques et réécrire des passages entiers. Il perçoit également un contexte plus large pour offrir des suggestions et commentaires pertinents. »

« Nous avons également veillé à éviter d’initier un canevas pour des questions plus générales, comme “Aidez-moi à préparer une nouvelle recette pour le dîner” . » déclare OpenAI dans son article de blog.

Mais vous pouvez toujours ouvrir un canevas vierge depuis le menu. Sinon, il est aussi possible de demander à ChatGPT d’« utiliser le canevas » pendant un projet en cours.

