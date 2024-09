Nintendo Switch 2 : le prix vient de fuiter, voici à quoi s’attendre !

Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 continuent de monter en puissance et une nouvelle fuite a révélé un prix : 400 $. C’est à peine si les gamers digèrent le choc de la PS5 Pro à 700 $ et voilà que Big N donne un autre motif de réflexion.

Nintendo Switch 2 : la raison du futur déficit de notre compte en banque ?

Après l’annonce de la PS5 Pro à 700 $, tous les yeux étaient rivés sur Sony. Mais la célèbre nouvelle console portable de Nintendo vient de lui voler la vedette. Selon un utilisateur nommé Moistycharlie sur Discord, la Switch 2 devrait être annoncée dès le mois prochain avec un prix de base de 400 $.

Il faut savoir que Moistycharlie avait déjà prédit, et correctement, la PS5 Pro. Ce qui nous fait penser que cette information pourrait être plus qu’une simple rumeur. Cet utilisateur de Discord suggère même que Nintendo lancera non pas une, mais deux versions de la Switch 2. Un modèle exclusivement numérique et un autre, légèrement plus onéreux, avec un lecteur de cartouches physiques.

D’un côté, Sony et Microsoft ont déjà ouvert la voie à cette tendance avec leurs consoles PS5 et Xbox. Il serait donc logique que Nintendo se lance dans la même direction. Cela expliquerait aussi pourquoi la Switch 2 sera commercialisée à un prix de départ de 400 $, une hausse notable par rapport aux 299 $ de son prédécesseur.

D’un autre côté, on parle là d’une rumeur sur internet. Bien que plausible, ceci peut n’être qu’un pari.

La nouvelle console de Nintendo en vaut la peine ?

Quand la Switch originale est sortie, elle était équipée d’un écran LCD et de 32 Go de stockage. Puis est venue l’édition OLED, vendue à 349 $. L’idée que la Switch 2, avec des améliorations encore plus marquées, passe à 400 $ semble alors assez logique. De plus, on peut s’attendre à ce que ce tarif soit équivalent en livres au Royaume-Uni et en dollars en Australie.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Nintendo Switch 2 en vaut la peine ou le tarif est trop élevé ? Ou bien comme moi, vous avez du mal à croire à ces rumeurs avant qu’elles soient officiellement confirmées ? N’hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire.

