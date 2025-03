The Legend of Zelda : Nintendo dévoile enfin la date de sortie du film

Après des années d’attente et de rumeurs, Nintendo brise enfin le silence. Le film live-action The Legend of Zelda a une date de sortie officielle ! Une annonce qui fait vibrer les fans de la saga mythique.

Nintendo a enfin révélé la date de sortie du très attendu film live-action The Legend of Zelda. Dévoilée via l’application Nintendo Today!, cette annonce confirme que le projet avance à grands pas. Marquez bien vos calendriers, car le 26 mars 2027 nous retrouverons Link sur grand écran !

Ce 28 mars matin, en ouvrant l’application Nintendo Today!, les fans ont eu droit à une belle surprise. Ils y ont retrouvé une courte vidéo sur une Triforce flottante, vibrante au son de la musique mythique de The Legend of Zelda, puis, un message confirmant la date de sortie du film.

Cette application, annoncée récemment, promettait d’être la source ultime d’informations pour les fans. Nous pouvons donc dire que Nintendo n’a pas menti. Désormais, nous risquons tous de l’ouvrir quotidiennement dans l’espoir d’en apprendre plus sur The Legend of Zelda le film !

Côté réalisation, c’est Wes Ball qui est aux commandes. Si son nom vous dit quelque chose, c’est normal puisqu’il est derrière Le Royaume de la Planète des Singes et la trilogie Le Labyrinthe. Celui-ci a même décrit sa vision du film comme un Miyazaki en live-action.

Par ailleurs, ce projet est également coproduit par Avi Arad, un vétéran qui a supervisé plusieurs films Spider-Man, et Shigeru Miyamoto, le créateur légendaire de la saga.

Avec plus de 140 millions d’exemplaires vendus, The Legend of Zelda est l’une des franchises les plus iconiques du jeu vidéo. Son dernier opus, Tears of the Kingdom (2023), a explosé tous les records de vente dès sa sortie.

L’adaptation cinématographique sera-t-elle à la hauteur des attentes ? Réponse en mars 2027. En attendant, allons surveiller l’appli Nintendo Today! comme le ferait un Korogu caché dans Hyrule !

