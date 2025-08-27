Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 Go + Book Cover en promo : seulement 349,99 € chez Darty

La nouvelle Galaxy Tab S10 Lite vient d’être lancée et est déjà en promotion. Proposée à 399,99 € à son lancement, cette tablette est affichée à 349,99 € grâce à une offre de remboursement de 50 €. Une belle occasion de mettre la main sur une ardoise polyvalente signée Samsung, livrée avec son étui Book Cover.

Alors que les tablettes haut de gamme flirtent facilement avec les 700 ou 800 €, la Galaxy Tab S10 Lite se positionne comme une alternative futée. Fine, légère et élégante avec son châssis en aluminium brossé, elle se glisse facilement dans un sac et s’adapte à tous les usages : travail, streaming, navigation, jeux occasionnels ou prise de notes avec le S-Pen fourni.

Un écran immersif et du confort au quotidien

La Galaxy Tab S10 Lite propose une belle configuration technique pour une tablette de milieu de gamme.

Son écran LCD de 10,9 pouces affiche une définition de 2 112 x 1 320 pixels avec un rafraîchissement de 90 Hz.

Fluide et agréable pour lire, défiler vos réseaux ou regarder Netflix, il est protégé par du Gorilla Glass 3 contre les rayures.

Samsung a même pensé à réduire la lumière bleue, idéal pour ceux qui enchaînent les heures de visionnage.

Avec ses deux haut-parleurs stéréo et sa protection IP42 contre les éclaboussures, la Tab S10 Lite vous suit sans souci dans toutes vos activités du quotidien.

Des performances équilibrées et une autonomie solide

Sous le capot, on retrouve la puce Exynos 1380 épaulée par 6 à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible par microSD.

C’est ce qui fait d’elle l’appareil idéal pour passer d’une appli à l’autre, retoucher vos photos ou vous accorder une pause jeu.

La batterie de 8 000 mAh promet jusqu’à 16 heures de lecture vidéo, avec recharge rapide 25 W. Bref, c’est une tablette solide et équilibrée, capable de répondre à un usage courant.

Une réduction qui tombe à pic : le pack Tab S10 Lite à 349,99 €

Vendu 399,99 € prix public, le pack Galaxy Tab S10 Lite 128 Go + Book Cover passe à 349,99 € grâce à l’ODR Samsung de 50 € valable jusqu’au 5 octobre.

Un bon plan d’autant plus intéressant que le S-Pen est inclus. Par ailleurs, la tablette bénéficie de 7 ans de mises à jour logicielles et de fonctions Galaxy AI.

À ce tarif, difficile de trouver une alternative aussi complète chez la concurrence.

Duo Samsung et Darty, une solution pour un achat en toute confiance

Avec Samsung, vous profitez d’une marque réputée pour la qualité de ses écrans et la fiabilité de ses produits.

En choisissant Darty vous avez en plus la garantie constructeur, un service après-vente solide et une livraison rapide.

À qui s’adresse cette promo ?

La Galaxy Tab S10 Lite cible un large public. Elle est parfaite pour les étudiants et les pros en mobilité. C’est aussi un choix parfait pour les amateurs de streaming et les créatifs qui veulent profiter du S-Pen.

Mais attention : à ce prix et avec un lancement récent, les stocks risquent de fondre rapidement.

