Ces profs qui interdisent l’IA à leurs élèves… mais l’utilisent pour noter les copies

L’expression « faites ce que je dis, pas ce que je fais » prend tout son sens. Parce que si les profs refusent que leurs élèves s’aident de l’IA, nombreux sont ceux qui s’en servent eux-mêmes pour corriger les copies.

Ce n’est pas une surprise de voir les entreprises adopter l’IA, ou un ami l’utiliser pour organiser ses vacances. Pourtant, ce qui, pour moi, a été plus étonnant, c’est de la voir s’immiscer dans les salles des profs. Eux qui refusent que leurs élèves s’en servent pour leurs devoirs. Une étude montre que beaucoup des profs s’appuient sur l’IA pour corriger leurs copies à leur place. Mais, peut-on vraiment faire confiance à cette technologie pour noter ?

Des copies notées par l’IA : la nouvelle routine des profs

Ce n’est plus une poignée d’enseignants qui testent l’IA. Aujourd’hui, ils sont nombreux à l’intégrer dans leur travail. Les chiffres d’Anthropic parlent d’eux-mêmes.

L’entreprise a passé au crible 74 000 échanges entre professeurs et Claude, son IA, entre mai et juin 2025. Ainsi, elle a découvert que dans près de la moitié des cas (48,9 %), l’IA prend en charge la correction des copies.

Paradoxal ? Oui. Car beaucoup d’enseignants jugent l’IA peu fiable pour la notation. Une enquête menée à l’université Northeastern auprès de 22 profs l’a confirmé. La correction reste comme « le domaine où ils estimaient que l’IA était la moins efficace ».

Pourquoi l’utiliser alors ? Sûrement pour gagner du temps. En effet, selon Gallup, l’IA permet aux enseignants de libérer près de 6 heures par semaine. Mais qu’en est-il de l’efficacité ? Pour le moment, personne ne sait vraiment l’impact de ces corrections de copies faites par l’IA.

L’IA, l’autre assistante des profs

C’est prouvé ! L’IA corrige déjà la plupart des copies des élèves. Mais c’est loin d’être sa seule utilité. En réalité, cette tâche ne représente qu’une petite partie de l’aide que les enseignants peuvent obtenir de cette technologie.

En effet, selon l’étude menée par Anthropic, les enseignants se tournent surtout vers l’IA pour préparer leurs cours. Plus de la moitié des discussions (57 %) concernent cette utilisation.

En deuxième position, on trouve la recherche académique, qui représente 13 % des usages. Ces applications sont généralement bien acceptées. Contrairement à l’utilisation de l’IA pour la notation, toujours controversée.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ce n’est que le début. Les start-up d’IA étendent sans cesse leurs offres dans l’éducation. Anthropic propose par exemple le mode Learning dans Claude.

Google met en avant toute une série d’outils pour étudiants, et OpenAI développe son Study Mode. Bref, cette technologie s’invite peu à peu dans toutes les facettes de la vie scolaire.

Alors, qu’en pensez-vous ? Les profs qui utilisent l’IA, surtout pour corriger les copies, font-ils bien ? Pour vous, est-ce une avancée dans l’éducation ou une dérive inquiétante ? Partagez votre avis en commentaire !

