L’IA empêche les jeunes de trouver du boulot : cette étude Stanford le démontre

Les jeunes galèrent déjà à décrocher un premier boulot et maintenant l’IA vient leur piquer la place ! Stanford l’a confirmé. Une claque pour l’avenir des fraîchement diplômés.

Cela fait des mois qu’on nous répète que l’IA vole nos métiers. Qu’il faudrait être « assez compétent » pour rester dans la course. Et voilà que des chercheurs viennent remettre le couteau dans la plaie. Une nouvelle étude confirme (encore une fois) que l’IA pèse lourd sur le travail, surtout du côté des jeunes.

Les débuts de carrière disparaissent, engloutis par des machines qui travaillent sans pause café et sans fiche de paie. Un constat qui interroge non seulement sur l’avenir des jeunes diplômés, mais aussi sur le futur même du travail.

Les jeunes dans la ligne de mire de l’IA

Le Digital Economy Lab de l’Université Stanford (rédigée par Erik Brynjolfsson, Ruyu Chen et Bharat Chandar) le démontre. Selon les chercheurs, entre fin 2022 et aujourd’hui, les travailleurs en début de carrière ayant 22 à 25 ans ont perdu du terrain, avec une baisse de 13 % de leur emploi.

Ce sont surtout ceux dans les métiers les plus exposés à l’IA qui ont été touchés. « La révolution de l’IA commence à avoir un impact significatif et disproportionné sur les travailleurs débutants sur le marché du travail américain », affirment les chercheurs.

Les chercheurs précisent que cet impact reste visible même après avoir mis de côté d’autres explications possibles. Par exemple, le télétravail, le Covid à l’école, le ralentissement des embauches dans la tech ou encore les cycles du marché de l’emploi.

Ils insistent surtout sur un point. Les postes d’entrée de gamme sont les bases sur lesquelles se construit toute une carrière. S’ils disparaissent, c’est tout le pipeline professionnel qui s’affaiblit.

L’avenir des jeunes, avec leur montée en compétences et en responsabilités, pourrait donc en prendre un sacré coup. Malheureusement, c’est exactement ce qui est en train de se passer.

Tout le monde n’est pas dans le même bâteau

L’étude de Stanford prouve que l’IA ne nous affecte pas tous de la même façon. Pour les travailleurs expérimentés ou plus âgés, l’emploi reste souvent stable. Mieux encore, il peut même continuer de progresser.

Pourquoi donc ? Parce que l’IA excelle dans les tâches simples et répétitives. Ce sont justement celles que prennent en charge les jeunes diplômés ou les travailleurs peu expérimentés.

Quoi qu’il en soit, la situation s’annonce préoccupante. Pour les entreprises, automatiser ces missions peut sembler être une aubaine. Cela promet plus de productivité et moins de coûts. Beaucoup choisissent donc de déléguer ces tâches à l’IA, plutôt que de l’utiliser pour assister ou compléter le travail des jeunes employés.

Pourtant, ces tâches « simples » réalisables par l’IA servent de terrain d’apprentissage important pour les jeunes. Elles sont la base d’une carrière. Sans ces expériences initiales, comment la prochaine génération pourra-t-elle se former et évoluer ? L’avenir du monde du travail pourrait en pâtir. C’est une situation qui mérite d’être prise au sérieux.

