Anthropic Claude : le chatbot IA peut maintenant vous créer des applis

Avant, il fallait des années d’études et une armée de café pour coder une application. Mais aujourd’hui, Claude, le chatbot d’Anthropic, vient gentiment remettre les pendules à zéro. Une simple discussion avec lui, et hop, votre appli prend vie.

Depuis ce mercredi, le 25 juin, Anthropic a enrichi Claude AI d’une nouvelle fonctionnalité. La possibilité de créer des applications pilotées par l’intelligence artificielle, directement au sein de la plateforme.

Déployée en version bêta, cette mise à jour s’appuie sur le système Artefacts. Introduite en 2023, ce dernier permettait déjà à Claude de générer du contenu visuel (images, schémas, sites web) affiché dans une zone dédiée, à côté de la conversation.

Claude, une appli en un prompt

Dans un billet de blog, la société nous invite à activer cette nouvelle option interactive. « Commencez à développer dans l’application Claude en activant cette nouvelle fonctionnalité interactive. Décrivez simplement ce que vous souhaitez créer, et Claude écrira le code pour vous. » peut-on lire.

L’expérience s’apparente à celle de plateformes de développement low-code comme Vibe. A la différence que tout se passe dans l’environnement Claude, y compris la visualisation et la manipulation des résultats

Une courte vidéo publiée par Anthropic montre d’ailleurs un exemple de création. On y voit une application de messagerie développée en quelques échanges seulement.

Et les premières expérimentations vont bien au-delà de la simple démonstration technique. Les utilisateurs ont déjà mis au point des jeux intelligents, des outils pédagogiques interactifs, des systèmes d’analyse de données et des assistants rédactionnels.

Certains ont même créé des agents multi-tâches capables de combiner plusieurs appels à Claude pour gérer des processus complexes. Mieux encore, chaque application peut interagir directement avec Claude via une API dédiée.

Eh bien, dans un premier temps, les applis créées avec Claude sont partageables. Puis, rassurez-vous ! Lorsqu’un autre utilisateur interagit avec votre application via l’API, la consommation de ressources sera déduite de son abonnement. Et non du vôtre.

En tout cas, cette nouvelle fonctionnalité est accessible à tous. Que vous disposez d’un compte Gratuit, Pro ou Max, vous pouvez laissez libre cours puis donner vie à votre imagination. Intéressant non ?

Bien entendu, les abonnés payants auront sûrement plus de fonctionnalités à leur disposition que les utilisateurs gratuits.

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à essayer et à partager votre expérience dans le commentaire !

