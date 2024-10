Claude IA passe au prochain niveau ! Anthropic annonce une vague de nouveautés

Claude IA prend une toute nouvelle forme avec cette mise à jour. Que ce soit sur iOS, Android ou, pour la première fois, sur iPad, les nouvelles vagues de fonctionnalités s’adaptent à vos besoins. Découvrez comment Anthropic amène Claude IA au niveau supérieur avec des outils conçus pour simplifier et enrichir votre quotidien.

Anthropic a récemment dévoilé une mise à jour pour Claude IA. La start-up a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités et une refonte complète de leurs applications iOS et Android, avec comme cerise sur le gâteau, le lancement tant attendu d’une application dédiée pour iPad. Ce qui rend cette mise à jour encore plus captivante, c’est l’amélioration du côté personnalisation. Désormais, Claude IA s’adapte plus finement à vos besoins, que ce soit pour gérer des projets complexes, organiser votre journée ou même concocter des recettes.

Plus d’options et plus de fun avec Claude IA

Alors, avez-vous entendu la nouvelle ? Anthropic a lancé une méga mise à jour le 17 octobre pour ses applis iOS et Android. Si vous utilisez Claude IA sur votre mobile, vous allez trouver un look tout frais et des fonctionnalités qui boostent votre productivité, que vous soyez en mode travail ou personnelle.

Je trouve que cette mise à jour, c’est un peu comme un pack de mods pour Claude IA. Pourquoi ? Car vous pouvez alors personnaliser comment l’IA réagit en ajoutant des infos spécifiques. Si vous voulez que Claude IA s’adapte à votre style, c’est maintenant possible. Par exemple, moi, j’avais besoin de planifier un programme d’entraînement pour ma semaine. J’ai précisé que j’étais novice en yoga et que je préférais les courtes séances. L’IA d’Anthropic a pris en compte ces détails et m’a concocté un programme sur mesure, avec des séances de 20 minutes adaptées à mon niveau.

Ensuite, pour un dîner un peu compliqué avec lasagne maison et tiramisu, j’ai demandé une liste de course. J’ai précisé que je souhaitais des alternatives sans lactose. Claude IA a tout ajusté en fonction. Et même pendant une partie de Dungeons & Dragons, j’ai utilisé l’assistant IA pour préparer une quête. J’ai mentionné que mon groupe aime les énigmes complexes et que je voulais un dragon en bonus boss. En quelques secondes, Claude m’a proposé un scénario épique, avec des énigmes tordues et un combat final qui a impressionné tout le monde.

Ce n’est pas tout ! Si vous avez parlé à Claude IA d’un sujet important il y a une semaine et que vous ne vous souvenez plus où vous aviez laissé la conversation, vous pouvez maintenant les rechercher facilement.

L’appli iPad débarque enfin !

Et devinez quoi ? Les utilisateurs d’iPad peuvent enfin se sentir inclus avec une nouvelle application dédiée ! Avant, Claude IA était limité aux smartphones ou PC. Mais désormais, l’appli iPad est là. L’interface est hyper fluide et, croyez-moi, jongler entre différents appareils n’a jamais été aussi simple. Vous commencez un truc sur votre ordi et vous continuez sur votre iPad sans perdre le fil. D’ailleurs, avec cette mise à jour, Claude IA devient encore plus utile, surtout si vous gérez plusieurs projets en même temps.

Les options de personnalisation et l’appli iPad en font un vrai couteau suisse de la productivité. Bref, Anthropic fait du bon boulot, et c’est loin d’être fini !

Et vous, comment utiliseriez-vous Claude IA avec ces nouvelles fonctionnalités ? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires !

