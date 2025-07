ChatGPT Study Mode : les étudiants peuvent maintenant apprendre avec l’IA… sans tricher

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT est devenu le complice préféré des étudiants, débordés ou pas. Vous savez pourquoi ? Car ce chatbot, au service de tous, offre à quiconque une réponse très bien structurée sur n’importe quel sujet, prête à être recopiée.

Heureusement, plus maintenant ! Désormais, vous, chers étudiants, vous allez devoir réfléchir. OpenAI a lancé un nouvel outil baptisé “Study Mode” qui transforme ChatGPT en mode “prof sévère mais pédagogue”. C’est sa façon pas trop ennuyeuse de promouvoir une utilisation plus responsable et éducative de l’IA dans les milieux académiques.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une incitation à comprendre plutôt qu’à consommer

Ce nouveau mode a été conçu pour guider les utilisateurs, étape par étape, à travers des sujets complexes, à la manière d’un vrai cours.

Prenons un exemple sur un problème de physique ou de mathématiques sur la vitesse d’un train. Le ChatGPT classique aurait directement déroulé le raisonnement complet pour aboutir à un résultat du style « le train arrivera à destination dans 11 heures et 43 minutes ».

Le mode “Étudier et apprendre”, lui, agit de manière totalement différente. Il commence par poser des questions. Il invite à réfléchir. Et si vous bloquez, il vous offre des indices pour vous remettre sur la voie… sans jamais livrer la réponse finale.

Jayna Devani, responsable de l’éducation chez OpenAI, en est totalement fière. « Il s’agit de montrer qu’il est possible d’utiliser ChatGPT de manière intelligente et responsable pour soutenir le processus d’apprentissage », explique-t-elle.

Elle reconnaît néanmoins que cette transformation nécessitera un débat plus large dans le secteur de l’éducation. Notamment autour des modes d’évaluation et des lignes directrices claires sur ce qui est acceptable ou non dans l’usage de l’IA.

Pour elle, ce qui change vraiment la donne, c’est cette interaction constante avec le savoir. Cette incitation à comprendre plutôt qu’à consommer.

ChatGPT Study Mode, accessible dès maintenant

Study Mode est accessible via le bouton “Outils” de ChatGPT. La fonctionnalité est disponible dès maintenant. Même les utilisateurs gratuits y ont droit, mais avec un quota limité de requêtes sur cinq heures.

Personnellement, je vous recommande vivement d’en profiter. En plus, ChatGPT peut moduler ses réponses selon vos précédentes interactions.

Par exemple, si vous lui avez déjà indiqué que vous retenez mieux avec des visuels, il pourra vous proposer un graphique pour visualiser la décélération d’un train. Le type de personnalisation particulièrement utile pour ceux qui préparent un examen ou renforcent leur compréhension avant une présentation orale.

Mieux encore, OpenAI précise avoir travaillé avec des enseignants, des chercheurs et des experts en pédagogie pour concevoir cette fonctionnalité. Ça vaudra la peine d’essayer !

Si vous l’avez déjà fait, rendez-vous dans le commentaire pour partager votre expérience ! Nous avons hâte de savoir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.