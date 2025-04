Google Gemini pourra bientôt aider vos enfants à faire leurs devoirs

Gemini va bientôt plaire aux enfants, et c’est bien pensé. Une aide claire pour les devoirs, des réponses rapides, le tout adapté aux plus jeunes.

Une version de Gemini spécialement conçue pour les enfants résiderait dans le code de l’application Google (version 16.12.39). Repérée grâce à un démontage APK réalisé par Android Authority, cette déclinaison promet une expérience éducative adaptée aux plus jeunes.

À quoi ressemblera Gemini pour enfants ?

Cette version en développement de Gemini proposerait une interface simplifiée et sécurisée pour les enfants. L’activation passerait par un compte Google enfant, avec des filtres pour limiter l’accès à certains contenus.

Les détails techniques précis restent flous, mais l’intention est claire. Cette version de Gemini pour enfants alliera pédagogie et sécurité dans un environnement contrôlé.

Parmi les fonctionnalités envisagées, on trouve une assistance claire et directe pour les devoirs. L’IA crée aussi des histoires pour nourrir l’imagination et des réponses adaptées aux questions des enfants.

Un projet qui s’inscrit dans une logique plus large

L’idée est loin d’être nouvelle chez Google. Les parents peuvent déjà gérer des comptes pour leurs enfants via Google Wallet ou d’autres services.

Ce projet s’aligne sur d’autres initiatives éducatives, comme ChatGPT d’OpenAI, potentiellement adaptable aux jeunes ou les assistants IA de Khan Academy.

Gemini pour enfants suivrait cette approche, en s’appuyant sur la politique de confidentialité existante. L’interface ne comprend pas d’annonces ciblées, mais des suggestions d’applications via Google Play pourraient être au programme.

Sécurité et données, un enjeu central

La protection des données des enfants est une priorité qui préoccupe les familles. Selon les indices dans le code, Google traiterait ces informations conformément à ses règles habituelles, détaillées sur le site Familles de Google.

Les experts recommandent néanmoins une supervision parentale. La présence d’indices dans un APK ne garantit pas une sortie imminente ni un produit totalement finalisé.

Le lancement pourrait être évoqué lors du Google I/O en mai 2025, si le développement est suffisamment avancé. Quant au prix, rien n’est officiel. Si on compare à Gemini Advanced, à 19,99 dollars par mois, une version enfant pourrait suivre un modèle similaire. Rien n’est sûr tant que Google garde le silence.

