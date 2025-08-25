Samsung Galaxy A56 5G 256 Go en promo : seulement 299 € au lieu de 529 € sur AliExpress

À l’occasion de l’opération “Back to school”, le Samsung Galaxy A56 5G (256 Go) passe de 529 € à seulement 299 € sur AliExpress. Soit une économie de 230 €, livraison incluse et paiement en plusieurs fois disponible. Un smartphone premium accessible à prix cassé, c’est rare.

Aujourd’hui, les smartphones premium dépassent facilement les 1 200 €. Même les modèles milieu de gamme flirtent avec les 500 €. Mais grâce à cette promo exceptionnelle, le Galaxy A56 5G échappe à la règle et devient l’une des meilleures affaires du moment.

Un smartphone pensé pour le quotidien

Le Galaxy A56 5G coche toutes les cases pour une utilisation moderne.

Le Samsung Galaxy A56 5G embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est ce qui le rend d’ailleurs parfait pour visionner vos films, séries et jeux avec fluidité, même en plein soleil.

Côté photo, il s’équipe d’un triple capteur de 50 + 12 + 5 Mpx avec stabilisation optique, idéal pour capturer vos souvenirs avec précision. Et ce, même en basse lumière.

Sa batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 45W assure plus d’une journée d’autonomie et permet de récupérer 50 % d’énergie en seulement quelques minutes.

Ajoutez à cela son design raffiné en aluminium et verre Gorilla Glass Victus+, certifié IP67 pour résister à l’eau et à la poussière.

Sous le capot, on retrouve la puce Exynos 1580 associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Résultat : fluidité assurée pour vos applications, multitâche et jeux 3D. La compatibilité 5G garantit aussi une connexion rapide, tandis que l’intégration de Google Gemini enrichit l’expérience grâce à l’IA.

C’est tout simplement un compagnon robuste et élégant…

Une réduction impressionnante : le Galaxy A56 tombe à 299 €

Oui, vous avez bien lu ! Le Galaxy A56 est à seulement 299 €.

En temps normal vendu 529 €, le Galaxy A56 5G 256 Go bénéficie d’une baisse de 45 % sur AliExpress, soit 230 € d’économie nette. À ce prix, il concurrence même des modèles moins équipés de la gamme A et certains concurrents chinois.

Sachez que Samsung reste une valeur sûre. La marque est reconnue pour la qualité de ses écrans et son suivi logiciel.

Côté marchand, AliExpress propose ici un envoi depuis la France avec TVA incluse, livraison rapide et surtout un délai de rétractation de 90 jours, bien supérieur aux standards. Sans oublier la garantie constructeur.

Achetez vite avant la fin de l’opération

Le Samsung Galaxy A56 5G 256 Go à 299 € est une opportunité rare pour ceux qui veulent un smartphone complet sans exploser leur budget. Il est parfait pour les étudiants, les pros ou tout utilisateur exigeant.

