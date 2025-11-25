Samsung frappe fort pour la Black Friday Week : Galaxy S25, Z Flip 7 FE, The Frame 2025… les meilleurs produits de la marque fondent à prix mini

La Black Friday Week démarre en trombe chez Samsung avec de grosses remises sur les Galaxy S25 et S25 Ultra — parfois plus de 200 € de réduction immédiate — mais aussi sur les TV OLED et QLED, où les économies peuvent dépasser les 1 000 €. Certains modèles profitent même de codes promo additionnels pour faire chuter la facture encore plus bas.

La Black Friday Week est lancée, et Samsung déploie une avalanche d’offres sur l’ensemble de son écosystème : smartphones Galaxy (dont le tout récent Galaxy S25), TV 4K et OLED, tablettes, barres de son, écouteurs… Tout y passe. De nouvelles promotions apparaissent chaque jour, avec des prix souvent au plus bas de l’année. Pour vous aider à repérer les vraies bonnes affaires, nous avons regroupé ici les meilleurs deals Samsung du moment.

Samsung Galaxy Z Fold 7 : le pliable ultra-premium chute à 1 502 € chez Darty

La Black Friday Week dévoile quelques offres spectaculaires cette année, et l’une des plus marquantes concerne le Samsung Galaxy Z Fold 7, le tout dernier pliable haut de gamme de la marque. Véritable concentré de technologie, il se montre enfin plus accessible grâce à une réduction massive : son prix passe de 2 102 € à 1 502 € chez Darty. Une remise rare sur un modèle aussi récent.

Que retenir du Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Une finesse record de 4,2 mm une fois déplié — seul le Honor Magic V5 fait mieux avec 4,1 mm.



une fois déplié — seul le Honor Magic V5 fait mieux avec 4,1 mm. Deux écrans AMOLED lumineux et ultra-fluides , parfaits pour le multitâche et le divertissement.



, parfaits pour le multitâche et le divertissement. Une autonomie solide, capable de tenir une grosse journée malgré sa puissance et ses grands écrans.



Lancé à 2 102 €, le Galaxy Z Fold 7 tombe donc à 1 502 € chez Darty pendant la Black Friday Week.

Samsung Galaxy Book 5 360 : le 2-en-1 AMOLED premium dégringole à 999,99 €

Le Samsung Galaxy Book 5 360 fait partie de ces laptops polyvalents qui cochent toutes les bonnes cases : autonomie monstrueuse, écran AMOLED splendide, charnière rotative pour passer du mode PC au mode tablette… C’est un vrai compagnon tout-terrain, aussi à l’aise en travail qu’en créativité ou en multimédia. Pendant la Black Friday Week, il devient même l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.

Lancé à 1 799,99 €, le Galaxy Book 5 360 tombe aujourd’hui à 999,99 € chez Boulanger. Une remise impressionnante de 800 € sur un ordinateur aussi complet.

Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) : l’écran gaming 32’’ 4K OLED chute à 949 €

Si vous cherchez un très grand écran pour jouer dans les meilleures conditions, le Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) fait clairement partie des références à viser. Sa dalle OLED de 32 pouces offre une immersion exceptionnelle, que ce soit pour le gaming, le streaming ou le travail créatif. Et bonne nouvelle : il passe aujourd’hui sous les 950 €, une rareté pour un modèle aussi haut de gamme.

Ce qu’apporte l’Odyssey OLED G8 :

Une immense dalle OLED 32’’ , idéale pour l’immersion et les jeux narratifs ou compétitifs.



, idéale pour l’immersion et les jeux narratifs ou compétitifs. Une définition 4K (3840 x 2160 px) ultra-détaillée pour les jeux AAA et les contenus 4K.



ultra-détaillée pour les jeux AAA et les contenus 4K. Un rafraîchissement 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, parfait pour l’e-sport et les shooters rapides.



Affiché à l’origine à 1 299 €, le Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) est aujourd’hui disponible à 949 € chez Amazon, soit 350 € d’économie sur l’un des meilleurs écrans OLED pour gamer.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : le pliant abordable dégringole à 699 € chez Darty

Samsung propose une belle remise sur le Galaxy Z Flip 7 FE, la version la plus accessible de son célèbre smartphone pliant à clapet. Habituellement vendu 1 002 €, il chute aujourd’hui à 699 € chez Darty et à la Fnac. Une occasion en or pour découvrir le format pliable sans exploser son budget.

Les points forts du Galaxy Z Flip 7 FE :

Un grand écran interne AMOLED 6,7’’ 120 Hz et un écran externe de 3,4’’, parfait pour jongler entre selfies, notifications et multitâche.



et un écran externe de 3,4’’, parfait pour jongler entre selfies, notifications et multitâche. Un module photo polyvalent avec capteur principal 50 Mpx + ultra grand-angle, pour des clichés nets de jour comme de nuit.



avec capteur principal 50 Mpx + ultra grand-angle, pour des clichés nets de jour comme de nuit. La longévité logicielle Samsung, avec 7 ans de mises à jour, un avantage rare sur le marché.



Au lieu des 1 002 € initiaux, le Galaxy Z Flip 7 FE tombe aujourd’hui à 699 € chez Darty.

Samsung The Frame 2025 (55”) : le téléviseur-tableau iconique fond à 899 € à la Fnac et chez Darty

Depuis 2017, Samsung bouscule les codes avec The Frame, ce téléviseur pensé pour ne pas ressembler à un téléviseur. Une fois accroché, il disparaît presque dans votre déco, se fond dans le mur et affiche vos œuvres préférées comme un véritable tableau — idéal pour ceux qui veulent un salon élégant sans écran noir imposant.

Les atouts du Samsung The Frame 2025 (TQ55LS03F) :

Une dalle QLED anti-reflets , parfaite pour garder une image nette même dans les pièces très lumineuses.



, parfaite pour garder une image nette même dans les pièces très lumineuses. Un design tableau qui affiche peintures numériques et photos personnelles avec un rendu très naturel.



qui affiche peintures numériques et photos personnelles avec un rendu très naturel. Un rafraîchissement 144 Hz, l’ALLM et le FreeSync Premium Pro pour un usage gaming fluide et réactif.



Lancé à 1 499 €, le Samsung The Frame 2025 en 55 pouces tombe aujourd’hui à 899 € à la Fnac et chez Darty. Une excellente opportunité pour offrir un look premium à votre intérieur sans casser votre budget.

Samsung TQ55S90F : le TV QD-OLED 55’’ chute à 999 € chez Darty

Présenté lors du First Look du CES 2025, le Samsung TQ55S90F est un téléviseur moderne qui mise sur une dalle QD-OLED. Un combo redoutable pour séduire aussi bien les cinéphiles — grâce à ses noirs profonds et ses couleurs éclatantes — que les gamers, qui profitent d’une fluidité exemplaire. Bonne nouvelle : son prix plonge avec le pré-Black Friday.

Les points forts du Samsung S90F 55’’ :

Une dalle QD-OLED 144 Hz , parfaite pour les films comme pour les jeux rapides.



, parfaite pour les films comme pour les jeux rapides. Une télécommande solaire , pratique et plus écoresponsable.



, pratique et plus écoresponsable. La certification Pantone, qui garantit une fidélité colorimétrique exemplaire.



Lancé à 1 799 €, le Samsung 55S90F tombe aujourd’hui à 999 € sur Darty, soit 800 € d’économie pour un TV OLED de dernière génération.

Samsung Galaxy S25 Ultra : le roi des smartphones dégringole à 819 € sur Cdiscount

Sorti fin janvier 2025, le Samsung Galaxy S25 Ultra reste la référence absolue chez Android et continue de dominer notre classement des meilleurs smartphones du moment. Design premium, appareil photo réinventé, écran spectaculaire… c’est un modèle qui excelle dans tous les domaines. Et pendant la Black Friday Week, son prix s’effondre littéralement.

Les points forts du Galaxy S25 Ultra :

Un design affiné et un vrai feeling premium , avec une finition exemplaire.



, avec une finition exemplaire. De gros progrès en photo et en vidéo , pour des clichés plus nets, plus détaillés et un mode nuit encore meilleur.



, pour des clichés plus nets, plus détaillés et un mode nuit encore meilleur. Un écran AMOLED de très haute qualité, protégé par le verre Gorilla Armor 2, ultra résistant aux rayures et aux chocs.



Vendu 1 469 € lors de sa sortie, le Galaxy S25 Ultra en version 256 Go s’affiche aujourd’hui à seulement 819 € sur Cdiscount — une remise exceptionnelle sur l’un des meilleurs smartphones de l’année.

Samsung Odyssey G9 G91F : l’écran ultra-large 32:9 passe à 599 € chez Darty

Avec son format 32:9 ultra-immersif, le Samsung Odyssey G91F transforme littéralement votre bureau : deux écrans QHD fusionnés sans bord au milieu, une sensation de cockpit, et une immersion parfaite pour le gaming comme pour la productivité. Sa dalle VA réactive, sa courbure enveloppante et sa fluidité exemplaire en font un excellent partenaire de jeu. Et grâce au pré-Black Friday, il profite aujourd’hui d’une remise de 200 €.

Les avantages du Samsung Odyssey G91F :

Un format 32:9 équivalent à deux écrans QHD, idéal pour les jeux, le multitâche et la création.



équivalent à deux écrans QHD, idéal pour les jeux, le multitâche et la création. 144 Hz + FreeSync Premium Pro , pour une fluidité parfaite et des sessions de jeu sans déchirures.



, pour une fluidité parfaite et des sessions de jeu sans déchirures. Une courbure 1000R avec dalle VA contrastée, pour une immersion totale et des noirs profonds.



Vendu 799,99 € en temps normal, le Samsung Odyssey G91F (G91SF) tombe aujourd’hui à 599,99 € sur Darty.

Samsung Galaxy S25 FE : le nouveau bestseller passe à 599 € chez Boulanger

Lancé fin septembre, le Samsung Galaxy S25 FE reprend tout ce qui fait la force de la gamme Galaxy S : bel écran, photo polyvalente, IA poussée, longévité logicielle… mais avec un prix beaucoup plus raisonnable. Et en cette période de Black Friday Week, il devient encore plus intéressant grâce à une réduction de 150 €.

Le Samsung Galaxy S25 FE, en bref :

Un superbe écran AMOLED 120 Hz , idéal pour le gaming, les réseaux sociaux ou les séries.



, idéal pour le gaming, les réseaux sociaux ou les séries. Un triple module photo avec téléobjectif pour des clichés nets dans toutes les situations.



avec téléobjectif pour des clichés nets dans toutes les situations. Les fonctions Galaxy AI, plus 7 ans de mises à jour, une rareté dans cette gamme de prix.

Commercialisé à 749 €, le Samsung Galaxy S25 FE (Enterprise Edition) tombe aujourd’hui à 599 € chez Boulanger, ce qui en fait l’un des meilleurs rapports qualité/prix actuels chez Samsung.

Samsung TQ75QN77F : la TV Mini LED Neo QLED 75’’ chute à 999 € chez Boulanger

Lancée en 2025, la Samsung TQ75QN77F fait partie des modèles Mini LED les plus aboutis du catalogue Samsung. Grâce à son processeur NQ4 AI Gen2, elle délivre une image ultra-détaillée, lumineuse et parfaitement lisible même dans les scènes très sombres. Associée à un son optimisé et à une fluidité taillée pour le gaming, elle offre une expérience home-cinéma complète, idéale pour les grands salons.

Pourquoi choisir cette TV Mini LED Samsung ?

Le processeur NQ4 AI Gen2 , qui booste netteté, contraste et mise à l’échelle pour des images spectaculaires en permanence.



, qui booste netteté, contraste et mise à l’échelle pour des images spectaculaires en permanence. Un rafraîchissement 144 Hz , parfait pour les gamers comme pour ceux qui exigent une image fluide.



, parfait pour les gamers comme pour ceux qui exigent une image fluide. La technologie Adaptive Sound, qui adapte automatiquement l’audio selon la scène pour une immersion maximale.



Initialement affichée à 1 299 €, la Samsung TQ75QN77F tombe aujourd’hui à 999 € chez Boulanger. Une occasion rare de s’offrir un téléviseur Mini LED de 75 pouces à ce tarif.

Samsung B-Series HW-B660F : la barre de son Dolby Atmos tombe à 199 €

Entre les TV toujours plus fines et les dialogues parfois trop discrets, la Samsung B-Series HW-B660F arrive au bon moment : elle redonne du coffre, de la clarté et de la présence à votre installation home-cinéma. Bonne nouvelle, son prix chute actuellement à 199 €, contre 329 € habituellement — une vraie opportunité pour transformer l’audio de votre salon sans exploser votre budget.

Ce qu’on apprécie sur la Samsung HW-B660F :

Un son spatial Dolby Atmos , qui élargit la scène sonore et rend les films plus immersifs.



, qui élargit la scène sonore et rend les films plus immersifs. Un caisson de basses sans fil , pratique à installer et parfait pour renforcer les explosions, musiques et ambiances.



, pratique à installer et parfait pour renforcer les explosions, musiques et ambiances. Des modes Jeu et Nuit, pour optimiser le rendu selon votre activité.



Habituellement vendue 329 €, la Samsung HW-B660F passe aujourd’hui à 199 € sur la Fnac comme sur Darty.

Batterie externe Samsung 10 000 mAh : le chargeur portable tombe à seulement 9,99 €

Même si les smartphones gagnent en autonomie, avoir une batterie externe reste un vrai filet de sécurité — surtout lorsqu’elle est compacte, rapide et signée Samsung. Le modèle 10 000 mAh / 25 W profite actuellement d’une offre exceptionnelle qui fait passer son prix sous la barre des 10 €. De quoi recharger votre téléphone, vos écouteurs ou même une tablette sans vous soucier de la prise la plus proche.

Ce qu’il faut retenir de la batterie externe Samsung :

Un format compact , facile à glisser dans un sac ou une poche.



, facile à glisser dans un sac ou une poche. 10 000 mAh de capacité , suffisants pour une à deux charges complètes selon l’appareil.



, suffisants pour une à deux charges complètes selon l’appareil. Compatible charge rapide 25 W, pour refaire le plein en un temps record.



Affichée à 49,99 € sur le site Samsung et à 29,99 € sur fnac.com, cette batterie descend à 9,99 € grâce à une ODR de 20 €. Une offre difficile à ignorer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.