Envie de changer de PC ? Voici les laptops les plus incroyables du CES 2025 !

Et si vous changiez de PC portable pour un modèle dernier cri ? Sans plus attendre, découvrez les meilleurs laptops de ce début 2025, dévoilés lors du salon de l’électronique CES de Las Vegas !

Chaque année, le CES de Las Vegas est l’occasion de découvrir des technologies inédites, insolites et fascinantes. Toutefois, le plus grand salon de l’électronique est aussi un rendez-vous annuel pour la présentation des nouveaux PC portables dernier cri.

Si vous prévoyez de changer de laptop prochainement, c’est donc le moment idéal pour découvrir les nouveaux modèles exploitant la dernière génération de CPU et cartes graphiques.

Cette année, sans surprise, outre le gain de performances, l’intelligence artificielle est l’une des principales améliorations pour les ordinateurs portables ! Découvrez les meilleures machines présentées au CES !

ASUS Zenbook A14 : le concurrent Windows du MacBook Air

Avec un poids de moins de 900 grammes, le Zebook A14 pèse deux fois moins lourd que le MacBook Air d’Apple.

Pourtant, en termes de caractéristiques techniques, il surpasse la Pomme dans presque toutes les catégories. Son écran OLED 14 pouces offre 32 heures d’autonomie, et sa RAM peut aller jusqu’à 32GB.

La machine se décline en deux versions. L’une inclut un CPU Snapdragon X Plus et 16 GB de RAM, pour un prix qui débute à 900 euros. Le modèle plus haut de gamme embarque une puce Snapdragon X Elite et 32 GB de RAM pour 1100 dollars.

On apprécie également le revêtement en céramique, très agréable au toucher. Les deux modèles sont commercialisés depuis le 13 janvier 2025 !

Lenovo Thinkbook Plus Gen6 : le laptop à écran déroulable

Toujours en quête d’innovation et d’originalité, Lenovo dévoile un laptop doté d’un écran déroulable qui s’étend ou se rétracte à la pression d’un bouton.

Initialement présenté comme un concept, il s’agit désormais d’un véritable produit. Son écran OLED de 14 pouces se transforme en écran 16.7 pouces, ajoutant 50% de surface d’affichage.

La luminosité de 400 nits est également un grand point fort, et les performances ne sont pas en reste. La machine embarque un CPU Intel Core Ultra 7 couplé à 32 GB de RAM et un SSD de 1TB.

Son poids d’environ 1,6 kilogramme reste raisonnable. La date de sortie et le prix ne sont pas encore annoncés, mais on peut s’attendre à un lancement au printemps 2025 pour 3500 dollars.

Lenovo ThinkPad X9 : un ThinkPad minimaliste et sans Trackpoint

Avec la nouvelle itération du ThnkPad, Lenovo surprend en abandonnant la fibre de carbone et le Trackpoint pour une approche plus minimaliste.

Disponible en version 14 et 15 pouces, il embarque un écran OLED et un processeur Intel Core Ultra 7. La RAM est donc soudée et ne peut pas être augmentée.

En revanche, le SSD et la batterie sont facilement remplaçables. Les deux modèles seront disponibles en février 2025, pour un prix de 1400 dollars pour le modèle 14 pouces et 1550 dollars pour la version 15 pouces.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition : la puissance du dragon

https://twitter.com/msigaming/status/1877007752976846917

Le Titan 18 HX était déjà le laptop le plus puissant de MSI, mais cette Dragon Edition présentée au CES 2025 ajoute une esthétique reflétant ses performances.

Un dragon dessiné à la main a été gravé à l’acide sur le capot, et d’autres petits détails du plus bel effet sur le thème draconique ont été incorporés.

En termes de caractéristiques techniques, on retrouve des processeurs Intel HX de prochaine génération, un GPU NVIDIA RTX 5090, un SSD PCIe Gen 5 et le WiFi 7.

L‘écran 18 pouces est basé sur la technologie mini LED, et des boutons Cherry MX low-profile sont placés sur le clavier. On ignore pour l’instant le prix et la date de sortie !

Razer Blade 16 : une finesse inouïe !

Avec une épaisseur de moins de 1,5 cm, le Razer Blade 16 est d’une finesse incroyable. Il est 32% plus fin que le modèle de 2024 !

Son écran QHD 16 pouces propose un taux de rafraîchissement de 240Hz, et un temps de réponse de 0,2 milliseconde.

Le processeur est un AMD Ryzen 9 AI HX 370, couplé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 50. La date de sortie et le prix n’ont pas encore été révélés, mais le modèle de 2024 débutait à 2700 dollars.

Samsung Galaxy Book5 Pro : un laptop pensé pour l’ère de l’IA

Présent au CES, Samsung a présenté un écran incroyable, mais également une nouvelle gamme de laptops Galaxy Book. Le Galaxy Book5 Pro est proposé en versions 14 et 16 pouces, tandis que le Book5 360 embarque un écran 15 pouces.

Toutes ces machines sont équipées du nouveau processeur Intel Arrow Lake Core Ultra. Elles sont entièrement pensées pour les tâches IA.

C’est la raison pour laquelle Samsung a inclus toute une liste de cercles IA, semblables à la fonctionnalité Circle to Search inventée par Google.

On retrouve aussi une fonctionnalité d’upscaling de photo directement sur l’appareil. Le Book5 Pro est un laptop classique, tandis que le Book5 360 est un modèle hybride avec un écran tactile AMOLED.

Les deux produits seront disponibles en février 2025, mais Samsung n’a pas encore révélé leurs prix de vente.

Asus Vivobook 14 et 16 : un très bon laptop de milieu de gamme

Outre le Zenbook A14, Asus propose une nouvelle version des Vivobook 14 et 16 avec la puce Qualcomm Snapdragon X.

Ces ordinateurs de milieu de gamme offrent 16GB de RAM et 512 GB de stockage. Les composants ont été mis à jour pour offrir une hausse des performances de 44% par rapport à la génération précédente.

La batterie a elle aussi été améliorée, et peut tenir 20 heures par charge. On retrouve également la caméra IA capable de détecter si vous êtes devant votre ordinateur !

Disponibles dès à présent en pré-commande, les ASUS Vivobook 14 et Vivobook 16 sont respectivement tarifés à 700 dollars et 750 dollars.

Lenovo Legio Pro 7i : une dixième génération pour le laptop gaming

Avec la dixième génération de son PC portable dédié au gaming Legion Pro 7i, Lenovo nous propose une solide mise à jour par rapport aux précédents modèles.

Cette nouvelle version est équipée d’un GPU Nvidia GeForce RTX 5090, avec un système de refroidissement permettant une alimentation 250W au maximum.

On retrouve aussi un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, et un maximum de 64 GB de RAM. L’écran OLED affiche un taux de rafraîchissement de 240HZ, et un temps de réponse de seulement 1ms.

Bien évidemment, ces performances ont un poids : 2,7 kilos. Si cela ne vous fait pas peur, le Legion Pro 7i sort en mars 2025 pour un prix de départ de 2400 dollars !

Alienware Area 51 : le retour de l’extraterrestre

Next-gen Alienware has officially landed! Introducing the return of the Area-51 Desktop and Area-51 Laptops powered by the latest @NVIDIAGeForce RTX 50 Series GPUs, a new 27" 4K 240Hz QD-OLED monitor, and more! pic.twitter.com/sy72N8N5mE — ALIENWARE (@Alienware) January 7, 2025

Après plusieurs années d’absence, la marque Alienware Area 51 fait son grand retour. Fidèle à son héritage, il s’agit d’un laptop haut de gamme entièrement dédié au gaming.

Ce nouveau modèle se décline en deux tailles d’écran : 16 et 18 pouces. Dans sa meilleure configuration, il peut être équipé d’un CPU Intel Core Ultra 9 275HX avec un maximum de 64GB de RAM à 7200 MT/s.

Le SSD est un PCIe Gen 5 12 TB, et la carte graphique une NVIDIA RTX 5090. Les deux versions peuvent prendre en charge un maximum de 175 watts de puissance graphique, et 105 watts réservés au CPU.

La régulation thermique est renforcée par un dessous en verre. La sortie est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2025, dans une configuration haut de gamme débutant à 3200 dollars. La version plus abordable sera lancée ultérieurement dans l’année.

ASUS ROG Flow Z13 : un hybride laptop / tablette pour le gaming

Cet hybride 2-en-1 peut être utilisé à la fois comme PC portable et comme tablette pour le gaming. Elle embarque un APU Ryzen AI Max+ 395, et sa batterie 70Whr offre jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge.

L’écran IPS offre une taux de rafraîchissement de 180Hz et jusqu’à 500 nits de luminosité. On retrouve aussi le nouveau dock graphique XG Mobile de ASUS, permettant une amélioration des graphismes.

La date de sortie n’est pas encore annoncée, mais on peut s’attendre à un prix de 2000 dollars pour la version équipée d’une puce Ryzen AI Max 390 et 2200 dollars pour la variante avec l’APU Ryzen AI MAX+ 395.

