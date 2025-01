CES 2025 : Les innovations incontournables qui vont bouleverser notre quotidien

Cette semaine, dès aujourd’hui le 7 jusqu’au 10 janvier, Las Vegas sera une fois de plus le centre névralgique de l’innovation technologique mondiale. Le Consumer Electronics Show (CES) 2025 promet de surprendre, d’émerveiller et de donner un avant-goût de l’avenir.

Déjà l’année dernière, 138 000 participants avaient répondu présents à l’événement. Alors, avec les startups et les candidatures records de cette année, CES s’annonce spectaculaire.

Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association (CTA) en est sûr du moins. « Tout indique que le CES 2025 sera un succès » affirme-t-il.

Mais que va-t-on vraiment y découvrir cette année ? Voici un petit aperçu des dernières merveilles qui feront vibrer les allées du salon.

En 2025 encore, on ne peut pas parler du CES sans évoquer l’IA

Après avoir dominé les discussions en 2024, l’intelligence artificielle revient encore plus puissante et omniprésente. Tim Bajarin, analyste chez Creative Strategies qui en est à son 50ᵉ CES, prévoit, par exemple, une explosion des PC boostés à l’IA.

J’avoue, c’est évident. LG ouvrira le bal avec sa gamme LG Gram 2025, des ordinateurs portables fins et ultra-performants équipés de la technologie Gram AI. Gram Book, versions Pro, modèles 2-en-1, il y en aura vraiment pour tous les goûts.

Bref, Bajarin voit l’avenir avec des écouteurs encore plus intelligents et des véhicules connectés. Les lunettes intelligentes ne seront pas en reste, avec des modèles comme les Halliday, équipées d’IA.

Présentées lors de l’événement via Pepcom et sur un stand au Venetian, ces lunettes se distinguent par leur technologie innovante d’affichage invisible.

Toutefois, parmi les usages les plus surprenants de l’IA, il y a le Nuwa Pen, un stylo à bille intelligent. Il fonctionne avec une cartouche d’encre standard D1 et combine l’IA, la vision par ordinateur et des capteurs de mouvement pour numériser tout ce que vous écrivez ou dessinez sur du papier.

L’application Nuwa+ transforme ensuite vos notes en fichiers numériques bien organisés et en texte dactylographié, que vous pouvez synchroniser avec vos outils de productivité préférés. Pas mal non ?

Oh, et ai-je omis de mentionner que les clones d’AirPods vont devenir traducteurs de langues et appareils auditifs. Bajarin s’attend même à des téléviseurs encore plus intelligents, avec une résolution époustouflante, tandis que l’informatique spatiale fera sensation grâce à une multitude de lunettes XR et AR.

L’IA s’invite vraiment partout, que ce soit chez les startups ou les grands noms. Microsoft, par exemple, prévoit de rajouter une touche dédiée à son IA Copilot sur les claviers des PC Windows. Un vrai bouleversement, car c’est le premier gros changement de clavier depuis 30 ans !

Les autres technologies qui disputeront votre attention

Parmi les innovations phares, Nvidia, roi incontesté des puces graphiques et de l’IA, devrait marquer les esprits. Jensen Huang, son PDG, présentera les dernières avancées de la marque lors d’une conférence très attendue.

Les rumeurs parlent notamment du lancement des cartes graphiques RTX 5000, un saut géant pour les gamers et les professionnels.

LG a prévu de frapper fort avec son UltraGear 45GX990A, un écran de jeu plutôt magique. Il peut passer de plat à courbé (900R) en quelques secondes.

Et ce n’est pas tout ! La marque pourrait aussi dévoiler un écran OLED 5K extensible, capable de passer de 12 à 18 pouces. Autant dire que l’innovation est bien au rendez-vous.

Du côté de Hyundai Mobis, l’avenir de la route se joue sur… le pare-brise ! La société va présenter un écran holographique révolutionnaire. Jusqu’ici, les projecteurs sur pare-brise affichaient des infos simples comme la vitesse. Mais Hyundai vise beaucoup plus grand avec des écrans complets qui pourraient changer la conduite telle qu’on la connaît.

AMD ne compte pas rester sur le banc de touche non plus. Lisa Su, la PDG, a confirmé l’arrivée des GPU RDNA 4, encore plus performants en lancer de rayons et boostés à l’IA.

Et pour les mordus de belles images, le HDMI Forum devrait révéler le HDMI 2.2, promettant des résolutions et des taux de rafraîchissement encore plus spectaculaires pour vos téléviseurs.

Bref, il y aura de quoi rêver au CES !

Évidemment, on ne pourra vraiment le confirmer qu’une fois sur place et le salon lancé. Mais Shapiro prévoit plus de 4 500 exposants cette année, dont 1 400 startups. En tout, le CES 2025 devrait s’étaler sur plus de 2,5 millions de pieds carrés d’espace d’exposition.

Ça vaut le coup d’y aller vous ne trouvez pas ? Et puisqu’on en parle, n’oubliez pas, les masques sont requis au rendez-vous !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.