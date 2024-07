Méfiez-vous de votre câble HDMI ! Il permet aux hackers de voler vos données

Même l'outil le plus improbable permet aux hackers de s'introduire dans votre système d'exploitation. Actuellement, ces pirates informatiques peuvent lancer une cyberattaque à travers un simple câble HDMI.

Une intelligence artificielle, combinée à un câble HDMI, et vous aurez une technique de hacking bien rodé. Des chercheurs de l'Université de la République d'Uruguay ont utilisé cette approche pour espionner un ordinateur. La manipulation du champ électromagnétique est la clé, et le tour est joué. Imaginez les dégâts de cette stratégie entre de mauvaises mains. On vous explique pourquoi.

Une simple antenne, placée à proximité de votre câble HDMI

Certes, la technique n'est pas encore répandue chez les hackers. Par contre, son efficacité est redoutable. En effet, il suffit d'intercepter les signaux électromagnétiques provenant de votre câble HDMI.

Il existe plusieurs approches pour arriver à cet objectif. Mais les chercheurs ont affirmé qu'une antenne placée près du bâtiment concerné est largement suffisante. Cet appareil va ensuite transmettre les données vers l'ordinateur du hacker. Avec quelques manipulations, ce dernier pourra extraire toutes les informations dont il aura besoin.

Coordonnées bancaires, mots de passe, renseignements personnels, messages cryptés, etc. Tout y passe. Le pirate informatique aura une vision en temps réel sur l'écran de la cible, même à plusieurs mètres de distance.

L'IA entre ensuite en jeu

La technologie avancée mentionnée par les chercheurs n'est autre que l'intelligence artificielle. Elle va reconstruire les signaux émis par votre câble HDMI. L'exploit dépendra de la performance et de la précision du modèle IA utilisé.

Les chercheurs ont exploité une des IA les plus compétitives à l'heure actuelle. Effectivement, ce modèle a réussi à transcrire 70 % des ondes diffusées. Le taux d'erreur étant faible, cette approche représente un danger pour la technologie de demain.

« Les gouvernements sont inquiets à ce sujet, mais je ne dirais pas que les utilisateurs normaux devraient trop s'inquiéter », explique Federico Larroca, auteur de l'étude.

Mais sans cette intelligence artificielle, les hackers ne pourront pas faire trop de dégâts. En effet, les câbles HDMI actuels sont très difficiles à pirater, surtout avec des techniques peu avancées. Par contre, le risque zéro n'existe pas. Selon Larroce, vous ne devriez pas jeter votre câble pour l'instant.

