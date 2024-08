Comment les applications ont révolutionné nos modes de vie

L'humanité passe au total plus de 14 milliards d'heures chaque jour à utiliser des applications.

L'année dernière, 257 milliards de nouveaux téléchargements d'applications ont été enregistrés sur toutes les plateformes. Ceci signifie que chaque minute de l'année 2023, plus de 489 000 téléchargements ont eu lieu. Ces chiffres traduisent une grande dépendance de l'humanité aux applications tant sur mobile que sur ordinateur ou téléviseur intelligent. Il y en a pour absolument tous nos besoins: trouver l'amour, trouver un appartement, programmer ses vacances, perdre du poids, manger sainement, jouer aux jeux vidéo, etc.

Aujourd'hui, avec les meilleurs logiciels espions, vous pouvez même veiller à la sécurité de vos proches partout dans le monde. Ils vous permettent d'obtenir des enregistrements de leurs SMS, appels, endroits visités grâce aux données GPS et même leurs activités sur les réseaux sociaux. Ils ont gagné en popularité ces dernières années auprès des couples français qui souhaitent espionner leurs conjoints.

En effet, une étude menée par le Journal du Geek et Ipsos révèle que 4 français sur 10 ont déjà espionné le smartphone de leur conjoint. Curieusement, la même étude nous apprend que les femmes sont plus enclines à espionner que les hommes.

En France, les applications de jeux mobiles sont les plus utilisées. Les chiffres montrent que les français utilisent des applications pendant en moyenne 03h37 chaque jour. Les jeux mobiles à eux seuls prennent jusqu'à 1h30. Ils sont suivis par les réseaux sociaux qui nous occupent durant 1h05 minutes. Les applications de voyage viennent loin derrière, avec seulement 15 minutes de notre temps passé dessus.

Les applications de fitness qui ont radicalement changé la façon dont nous abordons la santé et l'exercice n'occuperaient que 14 minutes de notre temps quotidien. Pourtant, elles ont permis à de nombreuses personnes dans le monde de changer durablement leur condition physique. En effet, ces applications peuvent vous suggérer des entrainements taillés sur mesure pour vous. Elles vous aident même à suivre vos progrès et vous encouragent lorsque c'est nécessaire. Vous pouvez les utiliser pour rejoindre une communauté de personnes qui souhaitent atteindre le même objectif de fitness que vous.

S'il y a bien une catégorie d'application qui a changé notre mode de vie, ce sont celles qui nous permettent de faire du shopping. Désormais, on peut commander à peu près n'importe quoi à partir de son lit et se le faire livrer dans la vingtaine de minutes. Les français passent en moyenne 14 minutes par jour sur leurs applications de shopping. Certaines d'entre elles vous permettent même d'essayer le vêtement que vous souhaitez acheter dans une sorte d'espace virtuel. Cette fonctionnalité est encore en développement. Mais on devrait la voir arriver chez les plus grandes marques de vêtement bientôt.

L'apprentissage en ligne a beaucoup évolué avec les applications telles que Duolingo ou encore Babbel. De la simple acquisition de compétences basiques aux matières académiques avancées, ces applications répondent à divers besoins et préférences d'apprentissage. Avec l'arrivée de l'IA, elles auront encore plus de pouvoir. Certaines assistent déjà les apprenants dans leurs devoirs en fournissant un support personnalisé. L'apprenant peut ainsi évoluer à son rythme sans se sentir frustré.

De nombreux utilisateurs de smartphone regardent encore de haut les applications de productivité. Pourtant, elles peuvent réellement aider à gérer le temps plus efficacement. Elles offrent de formidables outils pour organiser des tâches et améliorer l'efficacité au travail. Elles peuvent par exemple aider aux:

· Gestion des tâches: Créer des listes de tâches, définir des rappels et hiérarchiser les tâches afin d'atteindre les objectifs professionnels.

· Gestion du temps: Surveiller l'utilisation du temps et planifier la journée, la semaine et même le mois afin qu'aucune minute ne soit gaspillée.

· Outils de collaboration: De nombreuses applications de productivité facilitent la collaboration d'équipe, le partage de fichiers et la gestion de projet.

Trello et Evernote sont des applications particulièrement douées pour augmenter la productivité de l'utilisateur.

On ne peut pas parler de l'impact des applications sur nos vies sans évoquer celles des réseaux sociaux. Elles ont fondamentalement et durablement modifié la façon dont nous nous connectons avec les autres, partageons des expériences et consomment du contenu. Ces plateformes facilitent la communication instantanée et le renforcement de la communauté. En France, Instragram, TikTok et WhatsApp font partie du trio de tête en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs. Facebook et Snapchat leur disputent très souvent cette place.

Étrangement, les applications qui sont censées nous aider à mieux gérer notre argent ne sont utilisées que 7 minutes en moyenne chaque jour. Pourtant, elles sont très utiles pour nous aider à surveiller nos dépenses et à gérer nos investissements. Elles sont même moins utilisées que les applications de divertissement telles que Netflix et Spotify que le français consulte en moyenne 13 minutes chaque jour.

