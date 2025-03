FIC 2025 : Zero Trust, la gestion des accès grand gagnant

Le Forum InCyber Europe1 (Anciennement “FIC” pour Forum International de la Cybersécurité) est un rassemblement incontournable pour les professionnels de la cybersécurité. L’évènement est de retour en 2025 avec un thème central, plus que jamais d’actualité : « Au-delà du Zero Trust, la confiance pour tous ».

Dans un monde où les tensions géopolitiques s’accompagnent de cybermenaces et où les systèmes d’information sont de plus en plus complexes, le Zero Trust offre une nouvelle approche pour construire une sécurité numérique robuste et durable au service des entreprises. Mais par où commencer pour mettre en œuvre cette stratégie de “confiance zéro” ? La réponse réside dans une approche intégrée, où gestion des accès, surveillance continue et segmentation du réseau se renforcent mutuellement.



Zero Trust : un modèle de sécurité basé sur la vérification continue

Le Zero Trust, que l’on peut traduire par « confiance zéro« , est un modèle de sécurité basé sur le principe fondamental suivant : « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ».

L’ANSSI précise “Le Zero Trust est avant tout un concept d’architecture dédié au renforcement de la sécurité d’accès aux ressources et aux services et non pas une technologie en soi.”2

En d’autres termes, il ne s’agit plus de faire confiance par défaut aux utilisateurs ou aux appareils qui se trouvent à l’intérieur du réseau de l’entreprise, mais de vérifier systématiquement leur identité et leurs droits d’accès avant de leur permettre d’accéder aux ressources.

Ce modèle repose sur plusieurs piliers essentiels :

La micro-segmentation du réseau : diviser le réseau en zones plus petites et isolées les unes des autres, afin de limiter la propagation des attaques.

L’authentification forte et le MFA (Multi-Factor Authentication) : exiger une double ou triple authentification pour vérifier l’identité des utilisateurs.

La gestion des accès et des identités (IAM) : contrôler précisément qui a accès à quoi, pourquoi et pour quelle durée.

La surveillance continue et l’analyse des comportements : détecter les anomalies et les comportements suspects en temps réel.

Le Zero Trust est devenu essentiel pour les entreprises aujourd’hui, car il permet de :

Réduire la surface d’attaque : en limitant l’accès aux ressources aux seuls utilisateurs autorisés.

Prévenir les violations de données : en détectant et en bloquant les accès non autorisés de façon automatisée.

Améliorer la conformité réglementaire : en répondant aux exigences des normes et des réglementations en matière de protection des données.

La gestion des accès : le socle principal de la confiance zéro

Parmi les piliers du Zero Trust, la gestion des accès occupe une place centrale. En effet, c’est elle qui permet de contrôler précisément qui a accès à quoi, pourquoi et pour quelle durée. Une gestion des accès efficace permet de :

Réduire la surface d’attaque : en limitant le nombre de personnes ayant accès aux données sensibles.

Appliquer le principe du moindre privilège : n’accorder aux utilisateurs que les droits d’accès strictement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Améliorer la visibilité sur les accès : en sachant à tout moment qui accède à quelles ressources.

En 2025, les enjeux de la gestion des accès sont plus importants que jamais, en raison de la complexité croissante des environnements IT (cloud, applications SaaS, télétravail), de la multiplication des identités et des comptes, et de la nécessité d’une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Pour mettre en place une stratégie de gestion des accès efficace, les entreprises ont à leur disposition différentes solutions :

Les gestionnaires de mots de passe : ils permettent de stocker et de gérer les mots de passe de manière sécurisée, et de faciliter l’authentification des utilisateurs.

Les solutions d’IAM (Identity and Access Management) : elles permettent de gérer les identités et les droits d’accès des utilisateurs à l’ensemble des ressources de l’entreprise.

Les solutions de PAM (Privileged Access Management) : elles permettent de contrôler et de superviser les accès des utilisateurs à privilèges (administrateurs, etc.).

L’idéal est d’adopter une approche intégrée, en combinant différentes solutions pour couvrir l’ensemble des besoins en matière de gestion des accès. Il est également important de choisir des solutions qui s’intègrent facilement avec les autres outils de sécurité de l’entreprise, comme les SIEM (Security Information and Event Management).

Le Zero Trust : vers une confiance numérique durable

Le Zero Trust n’est pas une fin en soi, mais une étape vers une confiance numérique plus globale. Pour construire une sécurité durable, il est essentiel de :

Sensibiliser et former les utilisateurs : car ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de sécurité.



Mettre en place des outils de sécurité adaptés à tous : pour que chaque collaborateur, à son échelle, contribue à la sécurité de l’entreprise, il est essentiel que les outils mis à sa disposition s’intègrent facilement dans son environnement de travail.

Adopter une approche continue et adaptative de la sécurité : car les menaces évoluent constamment.

4 actions pour renforcer sa stratégie Zero Trust et les entreprises présentent au FIC pour vous y aider

Très concrètement, voici 4 actions à mettre en place pour renforcer votre stratégie Zero Trust et construire une confiance numérique durable :

Mettre en place des politiques de sécurité claires et adaptées au niveau de droits des collaborateurs : Pour que chaque collaborateur dispose d’une protection à la hauteur des informations sensibles auxquelles il accède.



Si vous avez prévu d’aller au FIC cette année, allez faire un tour sur le stand de LockSelf – Stand n°C21. Cette entreprise certifiée CSPN par l’ANSSI propose notamment un coffre-fort de mots de passe permettant de faire appliquer vos politiques de sécurité pour chaque groupe d’utilisateurs tout en renforçant la sécurité globale des accès de votre entreprise. Un indispensable pour garantir une approche Zéro Trust et l’outil est en plus 100% français; ce qui nous conduit vers le second point pour renforcer sa stratégie de “confiance zéro”.

Choisir des solutions de sécurité qui respectent la vie privée et la souveraineté des données : Pour garantir la confiance des utilisateurs et des partenaires. Pour cela on vous invite à opter pour des solutions certifiées par l’ANSSI et proposant des hébergements sur des serveurs français ou en On-premises.

Favoriser la collaboration et le partage d’informations : Pour que les équipes de sécurité puissent détecter et répondre rapidement aux menaces.



La mise en place d’un PCA et d’un PRA est évidemment indispensable (Plan de Continuité d’Activité et Plan de reprise d’Activité). Pour faciliter la communication en cas de crise, des sessions d’entraînement en conditions réelles sont également conseillées.

Mesurer et évaluer en permanence l’efficacité des mesures de sécurité : Pour identifier les points faibles et les axes d’amélioration.



Au FIC, une halte s’impose au stand de SEKOIA (n°A17). Face à la sophistication croissante des menaces, la capacité à détecter et à réagir rapidement est devenue primordiale. C’est précisément ce que propose SEKOIA.IO avec son SOC (Centre des Opérations de Sécurité). Son approche basée sur l’analyse comportementale et la Threat Intelligence permet de déceler les signaux faibles et de contrer les attaques avant qu’elles ne causent des dommages majeurs. En offrant une visibilité granulaire sur les événements de sécurité, Sekoia s’inscrit pleinement dans une démarche Zero Trust, où chaque activité est scrutée et validée.

Nouveauté : Le SIEM de Sekoia et la suite LockSelf peuvent désormais s’interconnecter ! Cette synergie permet d’aller encore plus loin dans la détection d’actions inhabituelles liées aux accès et d’automatiser les réponses aux incidents, contribuant ainsi à la mise en œuvre d’une stratégie de sécurité plus proactive.

Rendez-vous au FIC 2025 pour découvrir les différentes solutions Zéro Trust et bénéficier de conseils personnalisés pour renforcer la sécurité de votre entreprise.

Source :

