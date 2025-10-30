Le Galaxy S25 Plus prend feu : cet utilisateur a la main complètement brûlée

Samsung pensait avoir laissé derrière lui les histoires d’explosions de téléphones. Raté. En Corée du Sud, un utilisateur du Galaxy S25 Plus a vu son smartphone s’embraser dans sa main. Résultat : des doigts brûlés et un appareil réduit en cendres.

C’est l’incident que tous les géants du mobile redoutent. Un utilisateur coréen a raconté sur le forum officiel de Samsung comment son Galaxy S25 Plus s’est transformé en mini volcan portable.

Que s’est-il passé avec le Galaxy S25 Plus ?

Le téléphone, tenu en main et non branché, s’est soudainement mis à chauffer. Un claquement sec, un nuage de fumée, puis les flammes. Par réflexe, le propriétaire a lâché l’appareil au sol avant qu’il n’explose totalement. Il s’en sort avec des brûlures au premier degré sur les doigts — et probablement une confiance fondue envers son téléphone flambant… trop neuf.

Les photos postées sur le forum montrent un véritable carnage. Lle châssis est carbonisé, l’écran tordu comme une crêpe oubliée sur la poêle, et les composants internes méconnaissables.

Et non, l’incident ne s’est pas produit pendant la recharge, là où ce genre d’explosion survient habituellement. Le smartphone a pris feu en pleine utilisation, sans avertissement ni branchement douteux.

Samsung, visiblement alarmé, a récupéré le téléphone pour expertise. L’entreprise reste pour l’instant discrète sur la cause exacte. Elle a tout de même procédé à un remboursement intégral de l’appareil. Une enquête technique est aussi en cours pour comprendre ce qui a transformé un S25 Plus en barbecue de poche.

Les ingénieurs devraient examiner la batterie et son système de gestion thermique, mais aussi les puces embarquées. Car le Galaxy S25 Plus utilise, selon les régions, un Exynos 2500 ou un Snapdragon 8 Elite — deux processeurs réputés pour chauffer sévèrement. Notamment lors de sessions de jeu ou d’enregistrements vidéo prolongés. L’un d’eux aurait-il fait bouillir un peu trop d’électrons ?

Le fantôme du Galaxy Note 7 rôde encore

Chez Samsung, ce genre d’incident rappelle des souvenirs douloureux. En 2016, le fiasco mondial du Galaxy Note 7 avait provoqué un rappel planétaire, après une série d’explosions causées par des batteries mal conçues. L’affaire avait coûté des milliards et terni l’image d’un géant pourtant réputé pour la qualité de ses appareils.

Depuis, la marque a multiplié les contrôles de sécurité, les tests extrêmes et les certifications, jurant que ce type de mésaventure appartenait au passé. Pourtant, cet incident sur le Galaxy S25 Plus vient ranimer les doutes. Les utilisateurs s’interrogent désormais : les modèles S25 standard et S25 Ultra sont-ils aussi exposés à un risque similaire ?

Samsung, de son côté, appelle au calme. La firme coréenne rappelle que ce cas reste isolé et qu’aucune autre plainte du même type n’a été signalée. N’empêche, l’histoire tombe mal, surtout pour un smartphone censé représenter le fleuron de sa gamme.

Reste que cet incident pourrait pousser le constructeur à renforcer encore ses tests de sécurité et sa communication. Parce qu’après le traumatisme du Note 7, le simple mot “explosion” accolé à “Samsung” fait déjà transpirer les équipes marketing.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.