Le Oppo Find X9 et son énorme batterie 7500 mAh déboule en Europe : tout savoir

Les Oppo Find X9 et X9 Pro débarquent en Europe avec une batterie de 7500 mAh. Les précommandes se tiennent du 28 octobre au 5 novembre 2025, avec une disponibilité officielle dès le 6 novembre.

Le 28 octobre 2025 à Barcelone, en Espagne – Oppo dévoile sa nouvelle génération de smartphones premium, les Find X9 et X9 Pro. Pensée pour conjuguer puissance, endurance et créativité, la série mise sur une batterie géante. Ces deux appareils disposent aussi d’un bloc photo repensé et une intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Prix, disponibilité et offres de lancement

L’Oppo Find X9 se décline en gris titane ou noir stellaire. Proposé à 999,90 euros, ce modèle dispose de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Find X9 Pro, modèle premium, intègre 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Disponible en blanc soie et charbon titane, il coûte 1 299,90 euros.

En plus, Oppo enrichit ses offres avec des cadeaux. Le Find X9 s’accompagne d’une tablette Oppo Pad SE d’une valeur de 229,90 €.

Sur le plan esthétique, le design évolue par rapport à la génération précédente. Le bloc photo migre désormais dans le coin supérieur gauche, afin d’éviter que les doigts masquent les objectifs.

Les bords plats, le cadre en aluminium mat et le dos en verre mat réduisent les traces et modernisent l’apparence. La nouvelle « Snap Key » sur la tranche gauche permet d’activer une lampe de poche, un enregistreur vocal ou la fonction AI Mind Space.

Pour la durabilité, les deux modèles affichent des certifications IP68 et IP69, garantissant résistance à l’eau et à la poussière.

Écran, immersion et performances photographiques

Les Oppo Find X9 disposent d’un écran plat OLED de 120 Hz, lumineux jusqu’à 1 800 nits en intérieur. En extérieur, la luminosité atteint 3 600 nits, tandis qu’une baisse à 1 nit la nuit protège les yeux.

Les bordures de 1,15 mm maximisent l’immersion. Une alerte de mouvement de véhicule réduit le mal des transports.

Le Find X9 standard mesure 6,59 pouces et 7,99 mm d’épaisseur, équipé du MediaTek Dimensity 9500. Sa RAM varie entre 12 et 16 Go, le stockage entre 256 Go, 512 Go et 1 To. L’appareil embarque un capteur principal Sony LYT 808 de 50 Mpx, un téléobjectif x3 de 50 Mpx et un ultra-grand-angle de 50 Mpx.

En outre, la True Color Camera ajuste la balance des blancs et améliore la fidélité des couleurs.

Tandis que le « Lumo Image Engine » capture par défaut des photos de 50 Mpx et introduit la « motion photo » en 4K.

Pour sa part, le Find X9 Pro propose un écran OLED de 6,78 pouces avec LTPO 120 Hz. Le Dimensity 9500 offre des performances CPU/GPU 30 % supérieures à la génération précédente.

La photo atteint un niveau inédit avec le capteur Ultra XDR Sony LYT 828 de 50 Mpx. Le téléobjectif Hasselblad de 200 Mpx assure un zoom optique x3 et un zoom sans perte jusqu’à x13,2. L’ultra grand-angle reste à 50 Mpx. La vidéo 4K monte jusqu’à 120 fps.

L’enregistrement Log et la fonction « AI Sound Focus » permettent une production professionnelle.

Un kit téléconvertisseur x10 co-conçu avec Hasselblad sera disponible séparément.

Autonomie et IA au service de l’expérience Oppo Find X9

Cette série Oppo se distingue par sa batterie puissante : 7 025 mAh pour le Find X9 et 7 500 mAh pour le Pro. La Firme promet deux jours d’utilisation et garantit une capacité supérieure à 80 % après cinq ans.

La recharge rapide filaire SuperVOOC atteint 80 W, le sans-fil AirVOOC 50 W et la charge inversée 10 W. Les smartphones acceptent aussi des chargeurs PD tiers jusqu’à 55 W.

ColorOS 16, basé sur Android 16, assure des animations fluides et intègre l’optimisation « Breeze ». Oppo garantit cinq ans de mises à jour du système et six ans de mises à jour de sécurité.

Du côté des fonctionnalités IA, les Oppo Find X9 AI Portrait Glow améliorent les portraits. Tandis qu’AI Mind Space capture et organise instantanément tout contenu à l’écran. L’intégration de Google Gemini personnalise le traitement des données, sécurisé par le « private computing cloud ».

