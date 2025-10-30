Google Pixel 10a : les premiers visuels ont leak et c’est… une méga déception

Les premières images du futur Google Pixel 10a sont arrivées sur le web. Et franchement, elles ne font pas vraiment battre le cœur des fans.

Chaque année, Google tente de moderniser sa gamme “a” sans la rendre trop chère. Un exercice d’équilibriste que la marque réussit souvent plutôt bien. Pourtant, cette fois, les rendus du Pixel 10a font tiquer.

Publiées par AndroidHeadlines et OnLeaks, les images du futur modèle ont un goût de déjà-vu. Un Pixel 9a relooké vite fait, sans véritable nouveauté visible. On peinera à comprendre ce qui pourrait donner envie de l’acheter.

On a un aperçu du Pixel 10a mais…

Les rendus montrent un smartphone qui rappelle le Pixel 9a. Même design plat, même bloc photo horizontal, mêmes deux capteurs à l’arrière… Bref, on aurait presque du mal à faire la différence entre les deux modèles. Certains espéraient au moins un petit bonus, comme un téléobjectif, histoire de pimenter la fiche technique.

Mais pas de chance : le Pixel 10a en resterait à deux capteurs. Seul détail un peu différent, le cadre paraît plus fin sur les images. Cela dit, même OnLeaks a précisé que cette finesse ne serait pas réelle sur le produit final. Autrement dit, il faudra s’attendre à un téléphone visuellement très proche du précédent, avec des bordures toujours bien présentes.

Exclusive: Google Pixel 10a Official CAD Renders & Rumors https://t.co/PyYeP0qlC0 — Androidheadline (@Androidheadline) October 28, 2025

Côté composants, les fuites ne font pas vraiment rêver non plus. Le Pixel 10a embarquerait le même stockage UFS 3.1 que le 9a. Ce qui déçoit encore une fois ceux qui s’attendaient au UFS 4.0 qu’on retrouve sur les modèles Pro. Google garderait aussi la puce Tensor G4, un processeur déjà utilisé sur le Pixel 9. On aurait donc un téléphone avec la même tête, les mêmes composants et probablement la même expérience d’utilisation.

Et le prix alors ?

La seule inconnue qui reste, c’est le prix. Le Pixel 9a a été bien accueilli pour son bon rapport qualité-prix. Si Google maintient le 10a sous les 500 dollars, il pourrait conserver un certain attrait pour les utilisateurs modestes ou les fans de l’écosystème Android pur. Mais si le tarif grimpe, le risque est grand de voir les acheteurs se tourner vers des concurrents plus audacieux, comme Nothing ou Xiaomi.

Pour l’instant, tout cela reste au stade du leak. Rien ne dit que le Pixel 10a final ressemblera exactement à ces rendus CAO. Le lancement est prévu pour début 2026, ce qui laisse encore un peu de temps à Google pour surprendre son monde.

En attendant, la marque ferait bien de glisser une petite nouveauté capable de raviver la flamme. Vous, vous changeriez quoi sur ce futur Pixel ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.