Vidéo : ce robot à 9000$ vous accompagne au supermarché

Avec K-Bot, une start-up veut faire entrer la robotique humanoïde dans nos maisons et dans nos vies pour de bon. Ce robot à 9000$ pousse votre caddie, comprend vos ordres vocaux et prépare même vos tartines.

K-Bot, c’est un humanoïde open source conçu par une start-up américaine. Ce projet promet de rendre l’automatisation domestique accessible au grand public. La startup veut créer un robot polyvalent, utile et abordable, capable d’assister les humains au quotidien.

Derrière ce projet, nous retrouvons K-Scale Labs, une jeune pousse américaine menée par Benjamin Bolte, un passionné de robotique. Son objectif est de créer le premier robot personnel open source vraiment accessible au grand public.

D’ailleurs, l’équipe vit et travaille littéralement dans le même espace. Ils œuvrent dans un garage à Palo Alto. 9 membres se relaient donc jour et nuit pour construire ce robot humanoïde.

Ainsi, le K-Bot est prévu pour novembre 2025. Ce robot de 9000$ pourra se déplacer tout seul, garder son équilibre (ouf, pas de robot qui se casse la figure dans le rayon surgelé). Il pourra également comprendre des commandes vocales et exécuter des actions via une appli mobile.

En outre, ce robot de 1,4 m pour 34 kg sera capable de porter jusqu’à 10 kg. K-bot est aussi équipé de caméras RVB, de vision stéréo ultra-large, de micros longue portée, et d’un système audio stéréo. L’autonomie est de 4 heures de fonctionnement, de quoi faire vos courses ou un bon nettoyage de printemps.

Mais ce qui rend K-Bot vraiment différent, c’est sa philosophie open source. Bolte veut que chacun puisse modifier, adapter et partager ses usages du robot. Une sorte de Linux de la robotique humanoïde.

« On veut construire le meilleur robot du monde… ensemble », explique-t-il. De la préparation du petit-déjeuner à la gestion des tâches ménagères, tout est pensé pour libérer du temps aux humains. K-Bot sera aussi personnalisable grâce à un capteur modulaire et des bras adaptables à différentes tâches.

Pour les bricoleurs, étudiants ou simples curieux, K-Scale Labs a aussi concocté une version plus abordable. Il s’agit du Z-Bot, vendu à 999$. Il cible ceux qui veulent s’initier à la robotique sans exploser leur budget.

Hi, I'm K-Bot!

Today is my first grocery run. Guess my favorite snack! 👀👇 pic.twitter.com/eXfYHmKgiX