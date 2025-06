Il bouge, il parle, il comprend : le robot français Buddy arrive chez vous !

Conçu pour comprendre, ressentir et interagir, le robot Buddy incarne une nouvelle génération d’intelligences artificielles physiques. Derrière ce petit humanoïde expressif se cache la startup parisienne Blue Frog Robotics, fondée en 2014. Leur ambition ? Créer des robots empathiques et accessibles pour une société plus inclusive.

Présenté au CES 2017, Buddy a depuis conquis de multiples usages, notamment dans l’éducation. Son visage animé et sa gestuelle dynamique permettent d’établir un lien émotionnel fort avec les enfants, les seniors ou tout usager interagissant avec lui. Le PDG de l’entreprise, Rodolphe Hasselvander, le décrit comme « un robot social capable de comprendre et d’exprimer des émotions de manière naturelle ».

L’éducation comme premier terrain d’expérimentation

Buddy a d’abord été déployé dans les écoles pour venir en aide aux enfants malades via la téléprésence. Depuis une tablette, l’élève peut prendre le contrôle du robot et suivre les cours depuis sa chambre d’hôpital. Grâce à sa caméra, ses micros et son visage expressif, l’enfant reste connecté à ses camarades, se déplace dans la classe et participe pleinement.

Cette interaction s’est ensuite étendue à d’autres domaines pédagogiques. Buddy initie les élèves à la programmation et à l’IA. Il est aussi présent dans certaines classes ULIS pour accompagner des enfants autistes. Selon le PDG, « ses interactions bienveillantes et ses applications dédiées contribuent à resociabiliser et motiver les enfants dans leur parcours éducatif ». L’Éducation nationale a déjà commandé 2 000 unités et d’autres pays européens pourraient bientôt suivre.

Un assistant polyvalent pour les humains

Le robot Buddy ne se limite pas à l’éducation. Il est aussi déployé dans des hôtels, des banques ou lors de salons professionnels, où il assure un accueil fluide et multilingue, disponible jour et nuit. Pour les personnes âgées, il devient un véritable compagnon du quotidien : il détecte les absences d’activité, engage la conversation, rappelle les rendez-vous et contribue à briser l’isolement.

Commercialisé sous forme d’abonnement, le robot bénéficie de mises à jour régulières, d’un support technique et d’un accompagnement personnalisé. Il sert également de plateforme de recherche dans de nombreux laboratoires spécialisés en IA, interaction homme-machine ou robotique sociale. L’entreprise travaille désormais sur des interactions encore plus fines, comme la détection contextuelle et la navigation sociale.

Une fabrication relocalisée et une ambition grand public

Blue Frog Robotics vise une production 100 % française. L’entreprise a initié des discussions avec une usine en Île-de-France afin de rapatrier l’assemblage de ses robots. Objectif : réduire les dépendances industrielles et augmenter sa réactivité.

Dans le même temps, elle s’apprête à lancer une offre de location pour démocratiser Buddy. À terme, un modèle destiné aux particuliers pourrait voir le jour. L’idée est claire : faire entrer l’intelligence artificielle physique dans les foyers et au cœur du quotidien.

Buddy sera présenté au salon VivaTech, prévu du 11 au 14 juin. Ce petit robot français au sourire lumineux portera fièrement une vision résolument humaine de la technologie, incarnant une IA au service de l’humain.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.