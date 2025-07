Chine : les soldats cyborgs lancent des drones et voient à travers les murs

Kestrel Defense développe une combinaison exosquelette équipé de RA qui transforme les soldats en cyborgs capables de lancer des drones.

Encore au stade de prototype, cette armure intelligente renforce les capacités physiques et cognitives des soldats. Chaque module, relié aux autres, remplit une fonction précise : vision augmentée, soutien mécanique, pilotage de drones… Tout est pensé pour donner un avantage tactique immédiat.

Mobilité et endurance accrues

Ce système avancé permet aux soldats cyborg d’améliorer leur mobilité et d’optimiser leur perception sur le champ de bataille. En effet, l’exosquelette est doté de supports articulés aux jambes et aux bras qui réduisent la fatigue lors des missions prolongées.

Le soutien mécanique au niveau des jambes repose sur des genouillères renforcées et des liaisons le long des cuisses et des mollets. Il augmente ainsi la stabilité, la mobilité sur des terrains difficiles et des zones accidentées.

Ces composants leur permettent de transporter des charges lourdes et de rester accroupis ou à genoux sans effort excessif.

Une structure dorsale, inspirée d’une colonne vertébrale, alimente l’ensemble du système et intègre l’électronique embarquée. À l’arrière, un sac à dos modulaire contient les batteries, les unités de contrôle et les systèmes de liaison de données pour les drones.

Enfin, des bras articulés fixés aux épaules soutiennent le haut du corps, facilitant le port d’armes, d’équipements ou le secours aux blessés.

Soldats cyborgs de Chine, dotés d’une vision augmentée

Un autre aspect central de la combinaison est son système compact de lancement de drones. Intégré au gilet tactique, ce dispositif permet aux soldats de déployer et de contrôler de petits quadricoptères directement depuis le terrain.

Le contrôle s’effectue via un dispositif fixé à la main gauche du soldat. Des écrans montés sur le poignet fournissent des données supplémentaires, comme des cartes, flux vidéo ou des informations de santé.

Le casque est équipé d’une visière de réalité augmentée. Cette visière affiche des flux vidéo en direct provenant des drones, des superpositions de cartes, ainsi que des capacités de vision nocturne et thermique.

Les soldats cyborgs ainsi peuvent exploiter des systèmes ISR pour collecter et analyser des données en temps réel. L’interaction avec l’interface s’effectue par gestes, commandes vocales ou mouvements oculaires.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.