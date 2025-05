Vidéo : cette main robotique va vous choquer par son réalisme

Les acteurs du domaine de la robotique ne cessent de repousser les limites de l’imagination. Cette fois, c’est du côté du toucher qu’ils frappent. Du moins, que Sharpa frappe.

Cette start-up singapourienne a créé SharpaWave, une main robotique d’une agilité impressionnante. Elle a été conçue pour ressentir et réagir avec une finesse inégalée. Comment est-ce possible ? C’est ce qu’on verra dans cet article !

Tout savoir sur SharpaWave

SharpaWave embarque plus de 1 000 capteurs tactiles par doigt. Soit une densité de perception capable de détecter les plus subtiles différences de texture, de souplesse ou de résistance.

Une simple pression de 0,005 newton suffit pour qu’elle capte une variation de surface. Grâce à ses 22 degrés de liberté, elle reproduit avec une précision redoutable les gestes humains. Attraper, relâcher, ajuster… tout se fait dans une fluidité impressionnante.

Avec une force de préhension de 20 newtons et une vitesse d’exécution supérieure à 4 Hz, elle enchaîne les gestes avec une réactivité digne d’un professionnel en pleine performance.

Et toute cette technologie est encapsulée dans un design compact et léger. Le genre bien pensé pour s’adapter facilement aux robots humanoïdes, bras robotiques collaboratifs et même aux prothèses de nouvelle génération.

Mais pourquoi aurons-nous besoin d’une main robotique ?

Eh bien, SharpaWave n’est sans doute pas pour le grand public. Elle sera très pratique dans les domaines où la précision tactile est primordiale.

La robotique médicale par exemple, ou encore la manipulation de matériaux fragiles et les interactions homme-machine avancées. Mais, il faudra d’abord convaincre les potentiels utilisateurs comme les usines.

Surtout après le scandale du robot H1de l’entreprise Unitree Robotics. Lors d’un test où il était suspendu à un harnais, il s’est soudainement mis à frapper dans tous les sens.

On aurait dit qu’il était en proie à des convulsions incontrôlables. Pris de court, les ingénieurs ont dû évacuer la zone en urgence, jusqu’à ce qu’un technicien réussisse finalement à le maîtriser.

Certes, contrôler une main robotique ne devrait pas être si difficile. Et puis, ce n’est pas parce que H1 a buggé que SharpaWave y passera aussi forcément. Toutefois, dans le domaine médical, par exemple, la moindre erreur de mouvement n’est pas tolérée.

Et si cela devait arriver au mauvais moment, ce serait une véritable catastrophe. Quoi qu’il en soit, c’est mon avis.

Et vous, que pensez-vous de cette main robotique ? On attend vos réactions (et vos questions) en commentaires !

