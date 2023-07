GR-1 : ce robot humanoïde chinois va remplacer les travailleurs

La société chinoise Fourier Intelligence vient d’annoncer la production en masse de GR-1, un robot humanoïde qui prétend pouvoir remplacer les travailleurs. Ce robot vise principalement à résoudre le problème du vieillissement de la population chinoise.

Aider la population vieillissante et les patients en Chine

Lancée en 2015, la société chinoise Fourier Intelligence se spécialise dans les technologies de rééducation innovantes, comme les exosquelettes. En 2019, la société commence à développer le projet GR-1 et lance les tests (les composants et le prototype grandeur nature) en 2021.

GR-21 est un présenté comme un robot humanoïde aux capacités exceptionnelles conçu pour pallier la population vieillissantes de la Chine. Les concepteurs évoquent notamment leur utilité auprès des personnes âgées (d’ici 2040, près de 30 % de la population chinoise aura 60 ans ou plus) mais aussi des patients en rééducation et des personnes convalescentes.

Les analystes expliquent que le pays sera confronté au défi économique de fournir des soins adéquats à sa population qui vieillit rapidement. Pour Fourier Intelligence, GR-1 répond à ce besoin criant de combler les pénuries de main-d’œuvre et d’assurer des soins adéquats aux personnes âgées.

Zen Koh, PDG et co-fondateur de Fourier Intelligence, envisage un avenir où le GR-1 deviendra un aide-soignant indispensable, un assistant thérapeutique et, pourquoi pas, un compagnon pour les personnes âgées.

GR-1 : une production en masse prévue

Fourier Intelligence prévoit de fabriquer 100 de ses robots humanoïdes d’ici la fin de 2023. Dévoilé au public lors de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle 2023 à Shanghai qui s’est déroulé du 6 au 8 juillet dernier, le robot est présenté comme un humanoïde polyvalent.

GR-1 possèderait de grands potentiels dans un large éventail d’utilisations les soins de réadaptation, les services ménagers, etc. Le robot pèse 55 kg, mesure 165 cm et peut se déplacer à une vitesse de 5 km/h. Les concepteurs affirment qu’il est capable de porter son propre poids et possède une grande dexterité et une liberté de mouvement assez poussée.

Il possède un éventail de capacités de type humain : il marche, évite les obstacls et a la capacité d’effectuer des tâches physiques de routine comme soulever des objets. Polyvalent, le GR-1 peut entre autres aider à transférer les patients des lits aux fauteuils roulants, une fonction essentielle dans les établissements de santé.

« Le système lui-même peut atteindre l’équilibre de la marche et effectuer différentes tâches. Nous pouvons le programmer pour s’asseoir, se tenir debout et sauter. Vous pouvez programmer les bras pour ramasser des ustensiles et des outils et effectuer des tâches comme le souhaitent les ingénieurs », explique Zen Koh.