Microsoft vs OpenAI : la guerre de l’AGI est déclarée

L’heure n’est plus aux sourires entre les deux géants de l’IA, Microsoft et OpenAI. Partenaires phares de l’intelligence artificielle depuis 2019, ils se disputent désormais une clause ultra-sensible.

D’après les termes actuels de leur accord, si OpenAI parvient à développer une AGI, Microsoft perdrait automatiquement son droit d’accès à cette technologie. Un scénario que l’entreprise de Redmond souhaite éviter en exigeant la suppression de cette clause.

Mais OpenAI campe sur ses positions et refuse, à ce stade, toute modification.

Zone de turbulences

OpenAI cherche actuellement à achever sa transition vers une structure à but non lucratif de type société d’intérêt public. Or, cette évolution statutaire nécessite l’aval de Microsoft.

Malgré plusieurs mois de négociations, aucun accord ne semble encore avoir été trouvé, selon des sources proches du dossier. Comme nous l’avons expliqué dans un article récent, Microsoft a une condition.

Le géant américain souhaite augmenter sa part au sein de la future structure de la mère de ChatGPT. Il a été clair : sans une place plus importante à la table des décisions, il refusera de donner son feu vert.

Or, sans cet accord avant la fin de l’année, OpenAI risque gros. Très gros. Et ce, hormis le fait que la transition ne sera pas validée, Microsoft étant leur principal investisseur.

Dans un communiqué commun adressé à Reuters, les deux entreprises tentent de minimiser la tension :

« Nous entretenons un partenariat productif et de longue date qui a permis de fournir à tous des outils d’IA exceptionnels. Les discussions sont en cours et nous restons optimistes quant à notre capacité à poursuivre notre collaboration dans les années à venir. »

Toutefois, ça saute aux yeux que leur partenariat est actuellement en pleine zone de turbulences

