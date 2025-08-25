Donkey Kong Bananza – Pourquoi ce jeu Switch 2 est le hit de l’été 2025 ?

Attendu avec impatience, Donkey Kong Bananza a fait plus que répondre aux attentes : il a volé la vedette aux autres jeux Switch 2. De ses premières images alléchantes à son lancement triomphal, le titre est devenu la sensation incontournable de la saison. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce succès fulgurant ? Je vous explique pourquoi Donkey Kong Bananza a réussi à s’imposer comme le hit de l’été.

Le retour en force de Donkey Kong Bananza

Pour les néophytes, la franchise Donkey Kong a une histoire riche qui remonte à 1981 avec le jeu d’arcade original de Shigeru Miyamoto. Lancé le 17 juillet 2025, Donkey Kong Bananza s’inscrit dans la lignée de la série Donkey Kong Country initiée en 1994 par le studio britannique Rare.

Ce jeu reprend les codes établis par les épisodes récents. Il rappelle notamment Donkey Kong Country Returns sorti sur la Wii en 2010. Les plus nostalgique vont aussi remarquer le clin d’oeil à Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2014, Wii U). Ce sont des titres développés par le studio américain Retro Studios.

Dès le premier niveau, Donkey Kong Bananza installe son univers. Son ambiance festive, ses graphismes colorés et ses animations fluides exploitent la puissance de la Nintendo Switch 2. L’effet de nouveauté vient surtout de la façon dont le monde se dévoile au fil de la progression. Les joueurs passent d’un village tropical à un monde souterrain, accessible à ceux qui aiment explorer.

La prise en main immédiate confirme l’ambition de l’équipe de développement. Les contrôles sont précis, ce qui rend les phases d’action-aventure encore plus immersives. Les techniques historiques de Donkey Kong, comme le coup d’épaule puissant ou la roulade précise, sont de retour. Ces mouvements sont enrichis de subtils ajouts qui modernisent le gameplay.

De nouveaux défis pour le plus grand plaisir des gamers

Le succès de Donkey Kong Bananza repose sur sa capacité à proposer constamment des défis inédits. Certaines sections s’inspirent des mécanismes de destruction de décors. Ils rappellent la richesse des niveaux de Donkey Kong 64 (1999), où l’exploration des moindres recoins était récompensée. Ces éléments s’ajoutent aux mécanismes classiques du jeu d’aventure en 3D. Il y a également l’exploration de vastes zones semi-ouvertes, un concept popularisé par des titres à succès de Nintendo.

Au-delà de la collecte de bananes, l’aspect de la collection d’objets rend Donkey Kong Bananza addictif. Ils incluent des fossiles, statuettes et autres fragments de cartes. Ces objets rappelle la profondeur de jeu de titres comme Super Mario Odyssey (2017). Chaque objet découvert débloque du contenu supplémentaire, comme des galeries d’art, des niveaux bonus ou des costumes. Cette dimension de collection enrichit l’expérience de jeu et incite à l’exploration.

Une belle réalisation qui justifie le prix

Sur le plan technique, Donkey Kong Bananza est exclusivement disponible sur la Nintendo Switch 2 contre 59,90 € à 69,99 € sélon l’édition. La réalisation, menée par l’équipe de développement de Nintendo EPD (Entertainment Planning & Development), se concentre sur les détails. Les environnements sont animés, avec des feuillages en mouvement et des effets de lumière qui gèrent la profondeur de chaque zone.

La bande sonore est gérée par un compositeur qui s’inspire du travail de David Wise en 1994. Les morceaux combinent des éléments musicaux existants et de nouveaux thèmes. En tout cas, la réalisation technique du jeu utilise les capacités de la console. L’affichage est conçu pour éviter les ralentissements pendant les phases de jeu intenses. Les studios de développement principaux de Nintendo, mettent l’accent sur la jouabilité et l’exploration du monde.

Un casting qui s’élargit et un mode coopératif

Le casting de Donkey Kong Bananza est étoffé. Le gorille emblématique retrouve ses fidèles compagnons Diddy Kong et Cranky Kong. Le premier est connu pour sa capacité à planer tandis que l’autre personnage est caractérisé par ses sauts uniques.

Le jeu introduit aussi Pauline, qui est jouable pour la première fois dans une aventure de ce type. C’est un personnage qui était à l’origine la première demoiselle en détresse de Super Mario Bros dans le jeu d’arcade. Son arrivée ajoute une nouvelle perspective avec un accent appuyé sur la créativité et l’agilité. Elle apporte son lot d’énigmes et une capacité à manipuler des objets inattendus. L’héroïne peut même franchir des passages étroits.

Son ajout diversifie considérablement les stratégies possibles, que ce soit en solo ou à deux. Le fait d’offrir un gameplay différencié pour chaque membre de l’équipe donne une saveur unique à l’action-aventure. Les missions secondaires, souvent conçues pour mettre Pauline en avant. Elles font profiter pleinement de cet aspect imaginatif, jusqu’à présent peu exploré dans la franchise.

Le mode multijoueur fait le succès de Donkey Kong Bananza

Le mode multijoueur local se lance facilement. Un simple bouton suffit pour qu’un second joueur rejoigne la partie. Chacun contrôle un personnage réactif, sans que le rythme du jeu en souffre. Ce mode crée des souvenirs intergénérationnels, comme ceux partagés lors du Festival Pixel Family à Lyon, où le jeu a été élu « Meilleur jeu familial de l’été » le 20 août 2025.

Avec le système de partage des commandes sur la Nintendo Switch 2, l’expérience coopérative est accessible aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C’est une configuration idéale pour jouer en famille, progresser ensemble et affronter les nombreux défis du jeu.

Un monde ouvert qui regorge de surprises

Contrairement aux précédentes aventures, Donkey Kong Bananza adopte un format de monde semi-ouvert inspiré des jeux d’aventure en 3D. Cette structure offre une liberté de mouvement. Les joueurs peuvent choisir l’ordre d’exploration des grandes zones, quitte à y revenir plus tard pour dénicher tous les secrets.

Chaque biotope du jeu (jungle, plages, grottes ou cités englouties) regorge de chemins secondaires. Les nombreux mécanismes originaux démontrent le savoir-faire des concepteurs. Ils rendent chaque étape mémorable et nourrit l’envie de poursuivre l’exploration.

Des zones thématiques variées

Les équipes créatives ont donné à chaque région une identité forte : une ambiance musicale propre, un bestiaire spécifique, des pièges inédits et des trésors différents à collectionner. Le passage d’un monde volcanique à un marais brumeux rompt la routine et attise la curiosité du joueur.

Certains lieux proposent également des épreuves de « time attack » ou des courses-poursuites dynamiques, ce qui modifie temporairement le style de jeu. La richesse de ces environnements incite à vouloir en voir plus, prolongeant le plaisir bien au-delà de la première partie.

Une comparaison avec Super Mario Odyssey

Face à la liberté offerte dans Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza soutient largement la comparaison. Dans les deux cas, la collection d’objets (bananes, fossiles, artefacts rares) sert à la fois la progression et l’envie d’explorer. Il devient évident que les développeurs cherchent à rivaliser avec les standards instaurés par Mario & Luigi depuis leur passage à l’aventure en 3D. Pour ceux qui ont apprécié explorer chaque recoin du Royaume Champignon, cette proposition signée Donkey Kong répond aux attentes du genre.

Un jeu intemporel qui reprend une formule éprouvée

Avec ses multiples hommages au passé, Donkey Kong Bananza satisfait les nostalgiques. Certains niveaux reprennent des motifs visuels ou musicaux emblématiques, tandis qu’une sélection de gadgets rappelle les jeux de plateforme les plus inventifs des années 1990.

Parallèlement, ce volet parvient à surprendre les fans de longue date avec de nouvelles idées. On note l’intégration de véhicules inédits pour des séquences épiques et la multiplication des objectifs secondaires en dehors de la trame principale. Ces nouveautés contribuent à donner un souffle moderne à l’expérience.

Le bon dosage entre collection d’objets et progression

La collection d’objets n’est pas un hasard. Chaque exploration vise à récupérer une grande quantité de bananes, mais aussi plusieurs types de reliques utiles pour débloquer de nouveaux chemins ou des niveaux bonus. Cette quête devient une composante à part entière et incite les joueurs à revisiter chaque environnement.

On trouve régulièrement des énigmes logiques ou des défis de réflexes, liés à la récupération de ces objets. La collaboration avec d’autres membres de l’équipe est un avantage pour compléter l’inventaire et relever tous les petits défis du jeu. Ne manquez pas non plus : Donkey Kong Bananza : ce point noir déçoit les joueurs de Nintendo Switch 2

Entre fun immédiat et challenge graduel

Donkey Kong Bananza mise sur une accessibilité totale au début, puis augmente progressivement sa difficulté. Les premiers mondes se parcourent sans pression, avant de laisser place à des séquences complexes réservées aux experts du jeu de plateforme.

La courbe d’apprentissage douce n’empêche jamais le sentiment de satisfaction ressenti après avoir surmonté une section conçue pour les meilleurs joueurs. Le fait de rejouer une course spéciale, de viser le score parfait ou de terminer une quête annexe reste agréable quel que soit le niveau du joueur, ce qui renforce la durée de vie du titre.

Toute une communauté autour de Donkey Kong Bananza

Depuis sa sortie le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza a fédéré une communauté de joueurs passionnés, portée par un engouement inattendu. Les développeurs de Nintendo EPD Tokyo, menés par Kenta Motokura (producteur) et Kazuya Takahashi (réalisateur), ont déjà annoncé une série de contenus additionnels prévus jusqu’en décembre :

Des défis chronométrés hebdomadaires, dont le premier, intitulé Ruée vers le Banandium

hebdomadaires, dont le premier, intitulé Ruée vers le Banandium Des costumes inédits inspirés de Donkey Kong Country 2 (1995) et Donkey Kong Jungle Beat (2004), disponibles via les amiibo de la série.

inspirés de Donkey Kong Country 2 (1995) et Donkey Kong Jungle Beat (2004), disponibles via les de la série. Une collaboration surprise avec la franchise Pikmin qui introduit un niveau bonus intitulé La Jungle de Hocotate.

Tout est pensé pour maintenir l’intérêt du jeu jusqu’à la fin de l’année. Ces nouveautés s’accompagnent d’événements communautaires majeurs :

Le Tournoi Bananza World Speedrun , organisé par Speedrun.com et sponsorisé par Red Bull Gaming , se tiendra du 6 au 8 septembre 2025 à Berlin , avec des prix allant jusqu’à 10 000 € .

, organisé par et sponsorisé par , se tiendra du à , avec des prix allant jusqu’à . Un classement mondial intégré au jeu depuis la mise à jour 1.2 du 21 août offre l’occasion de comparer ses performances avec des joueurs du monde entier.

intégré au jeu depuis la mise à jour 1.2 du offre l’occasion de comparer ses performances avec des joueurs du monde entier. Des compétitions locales, comme le Bananza Kids Challenge, organisé dans plusieurs écoles primaires au Japon, notamment à Kyoto et Osaka, avec le soutien de Nintendo School Club.

Dans les cours de récréation, sur Discord, Reddit et les forums comme Jeuxvideo.com, Donkey Kong Bananza marque les esprits par son accessibilité et son capital sympathie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.