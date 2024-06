Un retour attendu : Mario et Luigi s’aventurent sur la Nintendo Switch

Après une longue période d'absence, la célèbre série « Mario & Luigi » s'apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch. Le nouvel opus, intitulé « Mario & Luigi: Brothership », a été dévoilé lors de la présentation Nintendo Direct de juin 2024.

Prévu pour le 7 novembre 2024, ce jeu marque la première incursion de la franchise sur la console hybride de Nintendo. « Brothership » promet de renouveler la formule tout en conservant l'essence qui a fait le succès de la série. Les joueurs pourront incarner le duo de plombiers dans une aventure mêlant habilement plates-formes et combats stratégiques au tour par tour.

Un monde vaste à explorer

L'univers de « Brothership » s'annonce vaste et varié. Les frères Mario et Luigi exploreront le monde de Concordia, composé de nombreuses îles aux environnements distincts. Des jungles luxuriantes aux métropoles animées, chaque lieu promet son lot de défis et de découvertes. L'île principale, baptisée Shipshape Island, servira de hub central à cette odyssée maritime.

Le système de combat, marque de fabrique de la série, a été retravaillé pour offrir une expérience plus dynamique. Les « Bros. Moves« , techniques coopératives permettant de surmonter les obstacles, ont été améliorés. De même, les « Bros. Attacks« , attaques combinées durant les affrontements, promettent des combats spectaculaires.

Des visages familiers et de nouvelles rencontres

Comme on pouvait s'y attendre, des personnages emblématiques de l'univers Mario feront leur apparition dans ce jeu. La Princesse Peach et Bowser sont d'ores et déjà confirmés. Mais nul doute que d'autres figures connues seront également de la partie. Le jeu introduira aussi de nouveaux protagonistes qui aideront les frères dans leur quête.

Ce nouvel épisode marque un tournant important pour la série « Mario & Luigi », absente des consoles depuis près d'une décennie. Nintendo semble avoir mis les moyens pour faire de ce retour un événement, comme en témoigne la place de choix accordée au jeu lors du Nintendo Direct.

L'arrivée de « Mario & Luigi: Brothership » s'intègre dans un programme ambitieux de Nintendo pour la fin d'année 2024. La présentation a mis en lumière d'autres titres majeurs, parmi lesquels les remakes HD-2D très attendus de la série Dragon Quest.

