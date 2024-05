Nintendo et LEGO dévoilent le 1er set Zelda : les fans vont devenir fous

Les fans de Zelda vont être ravis de la collaboration tant attendue entre LEGO et Nintendo. En effet, LEGO vient d'annoncer la sortie du tout premier ensemble LEGO Legend of Zelda.

Après des mois de rumeurs et d'anticipation, LEGO a confirmé la création d'un set Zelda. Ce set présente le Grand Arbre Deku, une figure emblématique des jeux « Ocarina of Time » et « Breath of the Wild ». Disponible en précommande pour 299,99 dollars, les fans peuvent s'attendre à ce que les expéditions commencent en septembre.

Découvrez le Grand Arbre Deku dans le nouveau Set LEGO Zelda

Ce set impressionnant de 2 500 pièces offre une double possibilité de construction. Vous pouvez choisir de construire le Grand Arbre Deku dans un feuillage vert d'été ou avec des fleurs de cerisier roses du printemps.

Chaque version reflète fidèlement les scènes des deux jeux différents, « Ocarina of Time » et « Breath of the Wild ». Effectivement, cette modularité rend le set particulièrement attractif pour les fans.

Le set inclut plusieurs versions de Link, le héros de la saga. Il y a Link enfant et adulte portant la tunique verte de l'Hero of Time d'Ocarina of Time, ainsi que Link dans la tunique bleue de Champion de Breath of the Wild.

Outre ces figurines, le set comprend la princesse Zelda elle-même, une Skulltula, des koroks, et Hestu agitant ses maracas emblématiques. En général, chaque élément du set a été conçu pour enrichir l'expérience de jeu.

Announcing the LEGO Legend of Zelda Great Deku Tree 2-in-1 set!



– 2,500 Pieces

– $299.99 / €299.99 / £259.99

– Pre-order May 28 / Available September 1



What do you think? pic.twitter.com/SjQ6oA63kb — Beyond the Brick (@BeyondtheBrick) May 28, 2024

LEGO dévoile des fonctionnalités uniques pour le Grand Arbre Deku

Selon LEGO, le Grand Arbre Deku propose des fonctionnalités interactives. Entre autre, il est possible d'animer les expressions faciales de l'arbre, ce qui ajoute une dimension ludique. Ces caractéristiques montrent combien LEGO souhaite pousser l'interactivité de ses nouveautés.

Des propriétés Nintendo telles que Animal Crossing, Mario, et Donkey Kong ont déjà été transformées en sets LEGO. Néanmoins, un set sur le thème de Zelda a été longtemps attendu.

En raison de conflits de licence, LEGO avait même interdit les soumissions de projets Zelda par les fans en 2022. Or, des rumeurs sur un set officiel Zelda LEGO avaient commencé à circuler dès février de l'année précédente.

Personnellement, je trouve que la collaboration entre Nintendo et LEGO pour le premier ensemble LEGO Legend of Zelda est une nouvelle passionnante pour tous les fans de la saga, moi y compris. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez vos commentaires ci-dessous !

