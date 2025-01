Gamestation Retro : la console portable ultime des fans de jeux vidéo rétro au CES 2025 !

Lors du CES 2025, la marque My Arcade a dévoilé sa gamme Gamestation Retro, une collection d’appareils qui ressuscite l’âge d’or des jeux vidéo avec plus de 100 classiques à bord.

Pac-Man, Street Fighter II ou encore Dig Dug : préparez-vous à une immersion totale dans le rétro gaming ! Et non, faire de la place à la nostalgie n’est pas un luxe, pas pour My Arcade en tout cas.

Il y en a pour tous les goût, vous n’avez qu’à vous servir

My Arcade a vu grand avec trois options pour satisfaire toutes les envies. Pour les joueurs nomades, la Gamestation Retro Go est une console portable à écran HD de 8 pouces et batterie rechargeable, tout cela pour 200 $. Compacte, élégante, elle rappelle une certaine console portable bien connue, mais avec une touche vintage irrésistible.

Vous préférez le confort de votre canapé et le grand écran du salon ? La Gamestation Retro Pro, avec sa sortie HDMI en 1080p et ses deux manettes sans fil, est faite pour vous, et elle est à 150 $.

Enfin, pour les puristes et les amateurs de bornes d’arcade, la Gamestation Retro Mega est un véritable bijou. Avec son écran HD de 10,1 pouces et son design en bois, elle recrée fidèlement l’expérience arcade pour 300 $. Joysticks, boutons et action garantis !

Quoi de mieux que de jouer sur une Gamestation Retro pour se remémorer son enfance ?

L’annonce promet une liste de plus de 100 jeux, disponibles sur toute la gamme. Pour le moment, la sélection confirmée est : Pac-Man, Galaga, Pole Position et Dig Dug du côté de Bandai Namco et Street Fighter II, Mega Man, Final Fight et 1942 de l’artillerie lourde de Capcom .

En bonus, des accessoires comme la manette sans fil Gamestation Retro (40 $) ou le stick arcade (70 $) viendront parfaire votre collection.

Les premiers à tester ces petites merveilles seront les visiteurs du CES 2025. Pour le reste du monde, rendez-vous au troisième trimestre 2025.

Alors, lequel de ces titres vous rappelle votre enfance ? Venez partager dans les commentaires votre enthousiasme avec d’autres nostalgiques !

