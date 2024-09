PS5 Pro : les développeurs révèlent la véritable puissance de la console

Les développeurs de jeux AAA n’ont pas manqué à dévoiler la véritable puissance du PS5 Pro. Alors que l’excitation monte, le PlayStation Blog révèle les améliorations prometteuses qui attendent les joueurs. Découvrez un aperçu des capacités qu’offre cette nouvelle console de Sony.

La PS5 Pro, lancée au prix de 799 euros, suscite des attentes énormes parmi les gamers du monde entier. Bien que le récent State of Play n’ait pas plongé en profondeur dans ses spécificités, le PlayStation Blog a pris le relais pour détailler les améliorations pour les premiers jeux optimisés.

Parmi les arguments de poids, on retrouve la possibilité de jouer à 60 images par seconde. Et la qualité visuelle reste comparable, voire supérieure, à celle du mode Qualité de la PS5 standard. Les développeurs de jeux AAA sont désormais prêts à tirer parti de la puissance du PS5 Pro.

Verdict des développeurs : la PS5 Pro élève l’immersion vidéoludique à un tout autre niveau

La nouvelle génération de consoles continue d’exalter les standards visuels du jeu vidéo. Et, la PS5 Pro ne fait pas exception. Plusieurs titres phares atteignent maintenant une fluidité de 60 images par seconde. Parmi liste : Resident Evil 4, Final Fantasy VII Rebirth, Star Wars Jedi: Survivor ou encore Hogwarts Legacy, L’Héritage de Poudlard, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank : Rift Apart, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered. Accrochez-vous, ça va commencer !

A first-look report of games running on PS5 Pro, including:



🏹 Horizon Forbidden West

⚔️ Final Fantasy VII Rebirth

🍄 The Last of Us Part II Remastered

🏎️ Gran Turismo 7



…and more. https://t.co/K4n0QKalSM pic.twitter.com/mpG3YZQDcR September 25, 2024

D’abord, Guerrilla Games, par la voix de Jan-Bart van Beek, vante les progrès graphiques de la PS5 Pro. Ainsi, il souligne des détails plus poussés « au niveau des ombres, de la profondeur de champ, des nuances de la peau et des cheveux, des nuages ou encore des rayons lumineux » dans Horizon Forbidden West.

Du côté de Naughty Dog, The Last of Us Part I et II bénéficieront d’un mode de rendu optimisé. Cela permet ainsi une résolution 4K à partir de 1440p, tout en maintenant une fréquence de 60 FPS.

Insomniac Games, pour sa part, a mis en place un mode Performance Pro pour Ratchet & Clank: Rift Apart et les jeux Spider-Man. Celui-ci « combine la netteté de la résolution 4K et les fonctionnalités de ray-tracing ». Le tout toujours à 60 images par seconde.

Des « configurations » de jeu remarquables

Par ailleurs, des titres comme Stellar Blade atteignent 80 images par seconde sur un écran 120 Hz ou 50 FPS en 4K. Et Resident Evil Village va encore plus loin, en proposant un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde.

Mais ce n’est pas tout, Gran Turismo 7 se distingue également par ses choix graphiques. Les joueurs peuvent opter pour un mode reflets avec ray-tracing. Ils peuvent aussi choisir un rendu 8K tout en maintenant 60 FPS avec la PS5 Pro.

Shuichi Takano, programmeur du jeu, explique que ce ray-tracing « permet non seulement de refléter intégralement les autres véhicules sur la surface de la voiture, mais aussi de refléter des parties de la voiture elle-même, ce qui améliore grandement le réalisme et l’immersion tout au long du jeu ».

La PS5 Pro repousse encore plus les limites du gaming

On retrouve aussi Alan Wake 2 qui se démarque par son audace visuelle. Il offre aux joueurs un choix. Soit un mode qui descend à 30 images par seconde pour profiter d’un ray-tracing immersif. Ou bien un mode Performance qui atteint 60 images par seconde avec un rendu 4K PSSR. Ce qui surpasse ainsi la résolution de 1440p de la PS5 classique.

D’autres développeurs, comme Capcom avec Dragon’s Dogma 2, Koei Tecmo avec Rise of the Ronin, Konami avec Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, et Ubisoft avec Assassin’s Creed Shadows, annoncent également des projets pour exploiter pleinement la puissance de la console. Mais pour l’instant, les détails restent vagues.

Learn how top developers like Capcom, Guerrilla, Naughty Dog, and Square Enix are leveraging the power of PS5 Pro: https://t.co/hvpjxA0enl pic.twitter.com/u6wQZUZXeo — PlayStation (@PlayStation) September 25, 2024

Enfin, Maciej Kurowski, directeur technique de BioWare, a déclaré avec fierté que leur équipe a réussi à créer une expérience immersive dans le monde de Thédas. Tout cela grâce à la technologie d’upscaling IA de Sony (PSSR). Ils ont « activé l’occlusion ambiante avec ray-tracing (RTAO) dans le mode Performance à 60 images par seconde, ce qui n’était jusque-là possible sur la PS5 standard qu’avec le mode Qualité à 30 images par seconde ».

Avec tous ces titres excitants à l’horizon, quels jeux vous enthousiasment le plus ? Pensez-vous que les performances graphiques et la fluidité à 60 images par seconde feront une réelle différence dans votre expérience de jeu ? Partagez vos attentes et vos avis dans les commentaires.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.