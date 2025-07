Tesla Robotaxi : pourquoi la carte GPS d’Austin a la forme d’une énorme…

Tesla a mis à jour la carte GPS de ses Robotaxis à Austin. Impossible de passer à côté ! Sa nouvelle forme est à la fois insolite et vulgaire. Cela saute directement aux yeux.

Lorsque j’ai découvert cette information, je dois avouer que ma première réaction a été la surprise. Puis, l’amusement. Peut-être que la vôtre sera la même. En effet, les Robotaxi de Tesla ont élargi leurs zones d’action à Austin. Et la forme géométrique de la carte GPS ressemble étrangement à un pénis. Simple coïncidence amusante ? Ou un message subtil d’Elon Musk ?

Une nouvelle carte GPS des Tesla robotaxi à Austin

Depuis juin 2025, les Robotaxi de Tesla circulent dans les rues d’Austin. Cela représente sans doute une avancée majeure pour la marque d’Elon Musk. Mais il semble que ce n’est que le début !

La preuve ? Tesla Tesla vient d’élargir la zone de géorepérage de son programme pilote dans la ville. Une expansion qui, au passage, rivalise avec celle de Waymo de Google, son concurrent direct. Musk a même annoncé que le service allait débarquer très bientôt dans la région de la Baie, d’ici un mois ou deux.

Mais revenons à Austin. Car qui dit nouvelle zone, dit aussi nouvelle carte GPS. C’est là que les choses deviennent intéressantes. Des utilisateurs ont déclaré sur les réseaux que leur application Robotaxi avait été mise à jour. Et que la nouvelle zone dessinée sur la carte avait une forme plutôt suggestive. Elle ressemble à un penis, comme ceux qu’on voit gribouillés dans les toilettes publiques.

Une forme qui fait parler

Ce qui rend cette histoire encore plus piquante, c’est que ce contour phallique ne se contente pas d’exister par lui-même. Elon Musk semble en avoir conscience, et il s’en amuse. En effet, il a même posté sur X en décrivant la nouvelle carte GPS des robotaxi à Austin comme « plus grand, plus long et non coupé ».

Ceux qui ne connaissent pas encore Elon Musk peuvent être choqués. Mais il faut savoir qu’il reste réputé pour son l’humour provocateur et ses « trolls » sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu’il fait une blague sur les pénis. Il en a déjà balancé plusieurs sur X, où il a quand même plus de 220 millions d’abonnés !

Ces blagues sont devenues si fréquentes que le magazine The Atlantic y a consacré un article. Face à l’historique de Musk, la forme de la nouvelle carte GPS des Robotaxi de Tesla à Austin paraît plutôt inoffensive.

