« C***ard », « proxénète » : Elon Musk et Xavier Niel se clashent sur X

Lors de son passage dans l’émission « Télématin », Xavier Niel, le dirigeant français, a exprimé son opinion sur Elon Musk. Ce commentaire a vite provoqué une réaction de la part de Musk sur son réseau social X.

Cette semaine, une querelle inattendue a éclaté entre Elon Musk et Xavier Niel. Tout a commencé avec une déclaration du patron de Free dans une interview télévisée. Ses propos n’ont pas plu à Elon Musk, qui a immédiatement riposté sur X. Rapidement, les internautes se sont emparés du débat.

Lundi matin, Xavier Niel était l’invité de Télématin sur France 2. Interrogé sur Elon Musk, il a d’abord reconnu son génie entrepreneurial. « Il est l’entrepreneur le plus influent du monde », a-t-il affirmé. Cependant, il a aussitôt nuancé son avis.

Il a ajouté : « Il est un garçon qu’on va qualifier de… au minimum ‘complexe’. Je vais utiliser un mot difficile, il est peut-être parfois un ‘connard’ ».

En quelques heures, la vidéo de l’interview s’est propagée sur les réseaux sociaux. Sans surprise, Elon Musk et Xavier Niel sont devenus des sujets de débat en ligne.

Face à cette attaque, le patron de Tesla n’est pas resté silencieux. Il a réagi avec virulence sur son réseau X. « Ce mec a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ! », a-t-il écrit.

Elon Musk a fait référence à une ancienne affaire judiciaire qui avait touché Xavier Niel. En 2004, le fondateur de Free avait été mis en examen pour proxénétisme, à cause de ses investissements dans des peep-shows.

Mais l’année suivante, il avait été blanchi de cette accusation. Cependant, en 2006, il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis et une amende de 250 000 euros pour recel d’abus de biens sociaux.

Le message de Musk, liké par plus de 6 000 personnes, a relancé le sujet sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont pris la défense de Niel, rappelant qu’il avait été innocenté du chef d’accusation principal. D’autres ont soutenu Musk, voyant en lui un justicier du web.

This guy was sent to prison for being a literal pimp with a cadre of prostitutes! Lmao