Spotify augmente ses prix : la France est-elle concernée ?

Écouter sa playlist préférée coûtera bientôt un peu plus cher. Spotify vient d’annoncer une nouvelle hausse de ses prix dans plusieurs pays.

Je commence à me demander si écouter de la musique ne va pas finir par devenir un luxe. Car en juin dernier, Spotify avait déjà revu à la hausse ses prix pour ses abonnés en France. Peu importe la formule choisie, tout le monde avait dû mettre la main au portefeuille. Et voilà qu’à peine quelques semaines plus tard, la plateforme suédoise remet ça. Choqué ? Moi aussi. Alors, est-ce que l’Hexagone est encore dans le viseur ?

De 10,99 euros à 11,99 euros

Spotify fait sans doute partie des plateformes les plus convoitées au monde. Avec près de 696 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, difficile de nier son succès planétaire. Un chiffre impressionnant, qui en dit long sur l’amour que portent les gens à la musique en streaming.

Mais pour profiter de Spotify, il faut y mettre le prix. En effet, le tarif ne cesse de grimper. En France, la situation est d’ailleurs un peu inquiétante. Les abonnés n’ont même pas eu le temps de digérer la dernière hausse de juin que, déjà, la plateforme annonce une nouvelle augmentation.

De combien parle-t-on exactement ? Difficile à dire. Le géant suédois reste assez flou sur les détails. Il cite un seul exemple. L’abonnement individuel passe de 10,99 € à 11,99 € par mois.

Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux, ça râle. Pourtant, Spotify, lui, assume. Il explique que cette hausse vise à continuer d’innover et à offrir « la meilleure expérience possible ». Et d’ajouter que cette décision reflète « les conditions locales du marché et les facteurs économiques ».

Spotify augmente (encore) ses prix : êtes-vous dans le viseur ?

Vous pouvez, pour l’instant, souffler. Parce que cette nouvelle augmentation de prix ne devrait pas concerner la France. Ni d’ailleurs la Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Ces quatre pays semblent épargnés, du moins cette fois-ci.

Alors, qui est concerné cette fois-ci ? Spotify vise plusieurs régions du monde. Parmi elles, l’Asie du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique, mais aussi certaines zones d’Europe. L’Amérique latine et la région Asie-Pacifique sont également dans le viseur.

En tout cas, les abonnés des pays concernés ne seront pas pris de court. Spotify prévoit en effet d’envoyer un courriel à chaque utilisateur concerné. Ce message contiendra le nouveau tarif, la date d’application de la hausse, et surtout, les raisons avancées par la plateforme.

Et vous, qu’en pensez-vous de cette augmentation de prix de l’abonnement sur Spotify ? La musique vaut-elle toujours ce prix, selon vous ? Êtes-vous encore prêt à dépenser davantage pour écouter vos playlists ? Ou bien allez-vous envisager une autre option ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.