Steam : tous vos jeux PC bientôt dispo sur smartphone ?

Et si votre smartphone devenait une mini-console Steam ? Il semble que ce n’est plus un rêve. Puisque Valve planche sur une compatibilité SteamOS avec les puces Arm.

Jusqu’ici, SteamOS était le terrain de jeu exclusif du Steam Deck et des futurs Steam Machine. Basé sur Linux, il fait tourner des jeux Windows sans broncher grâce à Proton, et sur des processeurs x86 bien connus des PC gamers.

Mais Valve semble vouloir passer à la vitesse supérieure. L’objectif ? Que vos jeux Steam préférés débarquent enfin sur smartphones et tablettes équipés de puces Arm. Pierre-Loup Griffais, architecte de SteamOS et du Steam Deck, en parle d’ailleurs presque comme si c’était déjà fait.

Steam sur smartphone : le trio technique qui change tout

Valve ne part pas de zéro. Trois briques open source permettent d’imaginer Steam sur smartphone.

D’abord, Proton qui fait déjà des miracles sur Steam Deck, en faisant tourner des jeux Windows sur Linux sans portage. C’est le premier maillon qui évite aux développeurs de réécrire leurs titres pour chaque architecture.

Lepton is the official name for Valve's version of Android on Linux compatibility layer, based on Waydroid.



This is similar to Proton, which is Windows on Linux, based on Wine. pic.twitter.com/yovnlBqyi6 — SteamDB (@SteamDB) December 2, 2025

Ensuite Fex, l’émulateur x86 vers Arm, s’occupe de traduire le code en temps réel. Le code du jeu reste inchangé, mais Fex crée un équivalent pour Arm. Dès qu’une API graphique ou audio est appelée, tout repasse en natif, limitant la perte de performance.

Enfin, SteamOS lui-même s’occupe de charger Proton et d’intégrer Fex si nécessaire. Il promet ainsi un jeu Steam PC qui pourrait tourner sur smartphone sans que les studios n’aient à lever le petit doigt. Griffais insiste : « Les développeurs doivent se concentrer sur l’amélioration des jeux, pas sur leur adaptation à chaque architecture. »

Test déjà possible

Pour les plus impatients, l’application chinoise GameHub permet de sideloader des jeux Steam sur Android. Même des titres comme Silksong, jamais portés sur mobile, fonctionnent. Tout indique que cette app utilise Fex ou un équivalent.

Valve ne promet pas de smartphone SteamOS officiel. Mais le fait que vos jeux Steam PC puissent tourner sur un smartphone Arm ouvre un champ immense. Les constructeurs de consoles portables, les fabricants de PC Arm et les géants du mobile disposent désormais d’une base solide pour imaginer de nouveaux appareils. Et pour les joueurs, l’avenir pourrait bientôt se glisser dans la poche.

Alors, êtes‑vous prêts à voir vos jeux Steam débarquer sur smartphone ? Vous tenteriez l’aventure ou restez-vous fidèles au bon vieux PC ? Et surtout, qu’espérez‑vous vraiment de cette expérience mobile ? Partagez votre avis en commentaire !

