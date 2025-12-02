Battlefield 6 : EA vient de mettre un gros headshot aux tricheurs

Battlefield 6 et les tricheurs formaient un duo infernal qui pourrissait les soirées gaming, mais EA vient enfin d’appuyer sur la détente. L’idée est de nettoyer les serveurs.

Pendant des mois, Battlefield 6 a dû composer avec une horde de tricheurs qui transformaient chaque partie en foire au chaos. Avec des aimbots, des macros ou encore des outils externes, on aurait dit que les hackers s’étaient organisés en syndicat. Face à cela, le studio a déployé EA Javelin, un anti-triche au niveau du noyau qui analyse tout, tout le temps. Il coupe net la moindre tentative suspecte. Tricheur, vous voilà prévenu.

Le bouclier qui fait très mal

Depuis son lancement, EA Javelin a déjà bloqué 2,4 millions de tentatives de triche sur Battlefield 6. Le fameux taux d’infection des matchs. C’est-à-dire le pourcentage de parties touchées par des tricheurs, est tombé à 2‑2,5 %. Autrement dit, 98 % des parties sont désormais propres.

Même les tricheurs qui utilisaient du matériel comme le Cronus Zen, réputé difficile à détecter, se font bannir systématiquement. Battlefield 6 devient un terrain beaucoup moins accueillant pour ceux qui espéraient contourner les règles. Les hackers comprennent vite que leurs astuces ne passent plus.

Pour les joueurs honnêtes, c’est un vrai soulagement. Car la skill reprend ses droits et chaque affrontement compte vraiment. Les escouades fonctionnent mieux. Les stratégies redeviennent efficaces. Le chaos des batailles reste, mais cette fois sans tricheurs pour gâcher le spectacle.

Ces sanctions pour les tricheurs au Battlefield 6

Si Battlefield 6 avait perdu des joueurs, c’était en grande partie à cause des tricheurs qui ruinaient l’expérience. Aujourd’hui, la tendance s’inverse. Le jeu redevient fiable, juste, et bien plus amusant, qu’on soit un tryharder ou un adepte du tanking dominical.

Mais que risquent les tricheurs ? S’ils se font repérer, ils peuvent être bannis, voire exclus définitivement. Ceux qui pensaient pouvoir spammer les serveurs avec des hacks puissants se retrouvent confrontés à un système impitoyable.

Pour l’avenir, DICE promet de nouvelles vagues de bannissements et des ajustements réguliers du noyau pour contrer toute tentative de contournement. Les vendeurs de hacks risquent de devoir abandonner ou se retrouver hors-jeu.

La stratégie d’EA montre aussi une nouvelle direction pour l’industrie. Celle de lutter efficacement contre les tricheurs nécessite des outils intrusifs mais précis, une surveillance matérielle et une tolérance zéro. Si Battlefield 6 continue sur ce chemin, d’autres studios pourraient s’en inspirer.

Vous comptez reprendre Battlefield 6 ? Activez donc le démarrage sécurisé. Mettez vos pilotes à jour et préparez-vous à profiter d’un jeu plus propre que jamais. Les tricheurs viennent de recevoir un headshot monumental, et il ne sera pas facile de se relever.

