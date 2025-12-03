Wuchang: Fallen Feathers, le Soulslike chinois qui fascine les joueurs

Un Soulslike peut-il encore surprendre en 2025 ? Wuchang: Fallen Feathers, nourri du folklore Ming, plonge le joueur dans une Chine ravagée par l’épidémie. Entre défi mécanique et identité culturelle affirmée, l’expérience intrigue. Nous vous disons tout !

Wuchang: Fallen Feathers, un jeu triple A chinois

La conception de Wuchang Fallen Feathers est signée Leenzee Games, un studio qui vise un format AAA. Pour la distribution internationale, l’équipe s’est alliée à 505 Games pour consolider la présence mondiale du projet. Le choix technique repose sur l’Unreal Engine 5, utilisé pour donner vie à l’architecture de Shu. Les outils Nanite et Lumen assurent un rendu géométrique précis et une illumination globale cohérente.

Le lancement a eu lieu le 24 juillet 2025 sur plusieurs plateformes. Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et l’Epic Games Store. Le tarif de lancement est de 49,99 USD, inférieur aux standards AAA. Par ailleurs, l’intégration au Xbox Game Pass dès la sortie accroît l’accès au titre. Dans un marché Soulslike dense, il cherche à se distinguer par son cadre et son atmosphère.

Fiche technique :

Titre : Wuchang: Fallen Feathers

: Wuchang: Fallen Feathers Genre : Action-RPG de style Soulslike

: Action-RPG de style Soulslike Développeur : Leenzee Games

: Leenzee Games Éditeur : Leenzee Games

: Leenzee Games Moteur : Unreal Engine 5

: Unreal Engine 5 Plateformes : PC, consoles nouvelle génération

: PC, consoles nouvelle génération Date de sortie : juillet 2025

: juillet 2025 Univers : dynastie Ming tardive, région fictive Shu

: dynastie Ming tardive, région fictive Shu Héroïne : Bai Wuchang, pirate maudite

: Bai Wuchang, pirate maudite Système : gestion stricte de l’endurance et des parades

: gestion stricte de l’endurance et des parades Progression : arbres de compétences et réinitialisation aux autels

: arbres de compétences et réinitialisation aux autels Durée de vie : entre 40 et 60 heures

: entre 40 et 60 heures Sauvegardes : quatre points stratégiques disponibles

Au cœur de la dynastie Ming en pleine tourmente

Le récit se déroule pendant les premières années de l’ère Chongzhen 1627-1644. L’action prend place dans la région fictive Shu, inspirée du Sichuan. Cette contrée est frappée par des conflits armés et une peste surnaturelle. Le cadre intègre des références au peuple Bo ancien et aux clans locaux.

Le joueur incarne Bai Wuchang, une pirate privée d’une partie de sa mémoire. Elle est atteinte du Feathering, une maladie qui transforme les victimes en créatures aviaires. Wuchang conserve sa conscience malgré les plumes bleues et les pouvoirs liés. La malédiction s’associe à un système de progression : chaque mort accroît la force mais réduit la santé mentale. Ce lien entre défaite et folie instaure une tension continue.

Thématiques sombres, mélange de folklore chinois et fantasy

Le titre aborde la chute impériale et la dégradation morale. Leenzee Games puise dans le folklore du Shu pour créer ennemis et architectures. La direction artistique combine dark fantasy et esthétique culturelle de la dynastie Ming. Contrairement aux Soulslikes occidentaux tel que Elden Ring Nightrein, le jeu adopte une palette plus colorée. Les toits rouges et les lumières chaudes produisent un contraste marqué avec le récit.

Le territoire de Shu est vaste et interconnecté avec une exploration méthodique. L’immersion repose sur des personnages doublés et une ambiance sonore travaillée. Des visuels haute-fidélité traduisent le chaos de l’empire. Les choix de Bai Wuchang influencent directement la narration. Plusieurs fins se débloquent selon les décisions et les quêtes secondaires accomplies.

Gameplay et mécaniques du jeu

Un monde en ruine, des combats intenses et une héroïne maudite : bienvenu dans l’univers de Wuchang Fallen Feathers.

Genre action-RPG avec des combats exigeants

Wuchang Fallen Feathers est un action-RPG qui reprend les codes du Soulslike. Le combat repose sur une gestion stricte de l’endurance et sur l’étude des mouvements adverses. Le titre offre une personnalisation étendue grâce à de nombreux types d’armes. Chaque arme possède un arbre de compétences propre pour une diversité de builds. Les joueurs peuvent réinitialiser leurs points de compétence aux autels sans pénalité, ce qui favorise l’essai de nouvelles approches.

Le système de combat est rapide et pousse le joueur vers une stratégie offensive. Cette dynamique s’inspire de Bloodborne, référence du genre. La parade (Deflect) est centrale, parfois appelée Sword Counter ou Twin Bandit’s Block. Une parade réussie au moment exact expose l’ennemi et ouvre la voie à des contre-attaques. Les esquives synchronisées génèrent une ressource magique appelée Skybound Might.

Durée de vie plutôt correcte

Les combats de boss structurent le défi. La Bo Sorcerer illustre ces affrontements optionnels. Cette figure aviaire utilise une épée, de la magie aquatique et des attaques liées au Feathering. La vaincre devient ainsi indispensable pour débloquer les fins considérées comme complètes du récit. Puis, la progression est simplifiée : le système de montée de niveau s’applique à toutes les armes d’une même catégorie.

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’améliorer chaque pièce d’équipement auprès d’un forgeron. L’étude des patterns ennemis reste le facteur clé de réussite. Le jeu propose une durée de vie moyenne comprise entre 40 et 60 heures. Les joueurs disposent de quatre sauvegardes stratégiques pour accéder aux différentes fins.

Loin de faire l’unanimité dans la presse spécialisée

Wuchang: Fallen Feathers a généré une réception critique très polarisée, un phénomène fréquent pour les Soulslikes non produits par FromSoftware. L’intérêt marqué pour son cadre visuel et ses mécaniques s’oppose aux problèmes techniques et aux critiques sur son manque d’innovation structurelle.

Avis Steam récents et globaux

Les joueurs PC ont montré un engagement fort envers le titre depuis sa sortie en juillet 2025. Les avis récents sur la plateforme Steam affichent une note « Très Positive » (87 % d’avis positifs). Néanmoins, l’évaluation globale sur l’ensemble des critiques reste « Plutôt Positive » (70 % d’avis positifs). Cette disparité indique que le jeu a trouvé un public dévoué qui apprécie ses systèmes de combat. Certains joueurs affirment que le jeu est largement jouable et s’améliore après les premières mises à jour.

Presse spécialisée (PC Gamer, RPG Fan)

La presse spécialisée a souvent utilisé la comparaison directe avec les piliers du genre pour évaluer le jeu. Des publications comme PC Gamer ont qualifié le titre de « pâle imitation » des classiques de FromSoftware. Ces analyses déplorent un combat de base jugé « terne » et un manque d’innovation. Cependant, d’autres critiques ont reconnu que même avec une formule établie, l’expérience finale est divertissante. Radio Times a même insisté sur le fait que le jeu est aussi bon que l’aventure de Sun Wukong. L’appeler « le prochain Wukong » reste tout de même réducteur.

Points positifs relevés (direction artistique, combats)

Plusieurs éléments de Wuchang ont reçu des éloges presque universels. La direction artistique est constamment citée comme une réussite majeure avec l’UE5 de manière impressionnante. L’esthétique unique qui mêle dark fantasy et références Ming constitue une force indéniable. Sur le plan mécanique, la richesse et la variété offertes par les arbres de compétences vastes ont été appréciées. La possibilité de réinitialiser les points de compétence sans aucune pénalité est également un point fort.

Notre avis sur Wuchang: Fallen Feathers

Excellent choix du cadre et identité visuelle bien ficelée

L’identité visuelle de Wuchang Fallen Feathers constitue un élément distinctif et elle associe la dark fantasy au folklore chinois de la dynastie Ming tardive. La direction artistique rompt avec la monochromie des Soulslikes grâce à des couleurs marquées et le cadre de Shu, inspiré du Sichuan chinois, intègre des détails architecturaux et des teintes locales. Cette orientation culturelle inscrit le jeu dans une identité propre et elle dépasse une simple structure générique.

L’immersion repose sur une ambiance sonore travaillée et la musique combine orchestrations symphoniques avec des influences rituelles chinoises. Des titres comme Soul Ritual et Blood of ChangHong traduisent cette fusion et les compositions accentuent la brutalité des affrontements tout en contrastant avec la sérénité disparue des paysages.

Enfin, un Soulslike chinois qui emerge du lot

L’arrivée de Wuchang Fallen Feathers s’inscrit dans une vague de productions AAA avec l’Unreal Engine 5 et la comparaison avec Black Myth Wukong, sorti un an plus tôt, est immédiate. Ce dernier exploite la mythologie chinoise classique pour une fable épique tandis que Wuchang met l’accent sur l’horreur historique et la chute impériale. Cette distinction illustre la diversité croissante des récits exportés par l’industrie chinoise et elle confirme une maturité nouvelle.

Malgré une réception critique inégale, Wuchang Fallen Feathers propose une expérience Soulslike dense et son cadre visuel ainsi que ses systèmes de combat sont ses principaux atouts. Le jeu a posé un jalon en 2025 grâce à son identité culturelle affirmée et il confirme le potentiel des studios chinois à produire des œuvres techniquement ambitieuses. Wuchang démontre que l’action-RPG asiatique rivalise en profondeur et en spectacle avec les productions occidentales.

Quelques améliorations seront les bienvenues

Les limitations techniques ont été l’obstacle majeur à une réception plus unifiée. Les problèmes de performance sur PS5 et PC ont parfois entravé l’expérience de jeu qui nécessite une précision absolue. Les critiques ont notamment pointé des graphismes flous, des saccades (stuttering) et du screen tearing au lancement.

Au-delà de la technique, le manque de « poids » et de variété dans les combats contre les ennemis réguliers a été décrié. Nous trouvons le système de progression lié à la folie du Feathering légèrement frustrant et cela nuit au plaisir du combat.

