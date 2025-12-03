Football : pourquoi Mbappé s’entraine avec des lunettes IA ?

Kylian Mbappé n’essaie plus seulement de marquer des buts, il cherche à repousser les limites de sa propre performance avec des lunettes IA qui analysent chaque geste en temps réel.

Le football se digitalise, mais peu de joueurs vont aussi loin que le capitaine de l’équipe de France. En s’associant à Oakley et Meta, Mbappé adopte les lunettes Meta Vanguard AI. C’est un dispositif conçu pour les athlètes de haut niveau qui veulent décortiquer leur jeu avec précision. L’attaquant du Real Madrid s’en sert pour enregistrer ses séances, mesurer ses performances et déceler les détails invisibles à l’œil nu.

Des lunettes IA pour l’entraînement de haut niveau

Les Meta Vanguard AI ont été créées pour les athlètes qui veulent comprendre chaque geste, chaque erreur, chaque réussite. Ainsi, Mbappé, s’en servent pour enregistrer ses séances en temps réel afin de les décortiquer ensuite.

Ces lunettes IA embarquent les verres Oakley Prizm, réputés pour une clarté visuelle qui permet de mieux percevoir les contrastes et les trajectoires. Elles intègrent aussi une caméra mains libres de 12 mégapixels, capable de filmer en 3K, et des écouteurs intra-auriculaires pour recevoir des infos ou des retours audio pendant l’effort. Et cela sans gêner la concentration.

Chaque sprint, dribble ou tir est donc enregistré, puis retranscrit sous forme de données exploitables. Grâce à l’intégration avec Garmin et Strava, Mbappé accède en un clin d’œil à ses statistiques. Intensité, vitesse, cadence, efficacité… il pourra repérer le détail qui fera la différence en match.

L’attaquant résume cette démarche comme une quête constante du progrès. « Je suis toujours à la recherche du moindre avantage qui puisse m’aider à progresser en tant qu’athlète de compétition. Ce que Meta et Oakley ont créé est passionnant, car ces lunettes IA repousse les limites de la façon dont les athlètes s’entraînent et interagissent avec la technologie » affirme-t-il

Une préparation tournée vers la Coupe du Monde 2026

Par ailleurs, nous avons tous été émus devant la qualification sécurisée de la France grâce à une victoire 4-0 contre l’Ukraine. Mbappé avait signé un doublé en offrant 13 points aux Bleus et une place hors de portée de l’Islande.

Même blessé à la cheville le lendemain, Mbappé a marqué l’histoire avec six buts consécutifs en sélection. Cette performance rare est égale à ce que seul Jean-Pierre Papin avait réalisée dans les années 90.

La France arrive donc avec un statut solide. Championne en 2018, finaliste en 2022, et considérée par son capitaine comme l’équipe « au plus grand potentiel » de l’ère moderne. L’édition 2026 marquera aussi la dernière compétition de Didier Deschamps. Une pression supplémentaire.

Dans ce contexte, Mbappé veut alors impressionner les États-Unis, dominer la scène mondiale, et porter les Bleus jusqu’au titre. Alors, si les lunettes IA peuvent l’aider à affiner un dribble ou corriger un tir, alors chaque donnée compte. Parce qu’à ce niveau, le football ne se joue plus seulement avec le talent, mais il se joue avec une longueur d’avance.

